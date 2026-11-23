Éles hangvételű, ironikus Facebook-bejegyzésben reagált Nagy Ervin kulturális államtitkár kijelentéseire Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház menesztett főigazgatója. A korábbi intézményvezető ironikusan magára vállalta a felelősségt az elmaradt Diótörő-előadás miatt. Arra is utalt, hogy 15 éven át nem fordult elő hasonló műszaki probléma.

Ókovács Szilveszter vezetése alatt teljesen megújult az operaház épülete is

Fotó: Shutterstock

Államtitkár Úrnak mindenben igaza van. (Sőt, most már a tiszás jelvénnyel flangáló szakszervezetnek is, sikeres érdekvédelmet kívánok ebben a tökéletesen forradalmi pozícióban!) Szóval igen, én voltam. Éjjelente én vagyok az Opera Nagy Szétdobálója, s hogy 15 éven át nem történt ilyen malőr, az csakis statisztikai véletlen

– írta bejegyzésében Ókovács Szilveszter.

Ókovács Szilveszter válaszolt Nagy Ervinnek a bejegyzésére

Vasárnap délelőtt műszaki hiba miatt elmaradt A diótörő meghirdetett előadása az Operaházban. A problémát később elhárították, így a további előadásokat már megtarthatták.

A történtek után Ókovács Szilveszter a színpadtechnikai rendszer összetettségére és a karbantartások fontosságára hívta fel a figyelmet. Deák Dániel politikai elemző szintén megszólalt, és az ügyet összefüggésbe hozta a korábbi főigazgató menesztésével.

Nagy Ervin erre reagálva élesen bírálta az Operaház korábbi vezetését. Az államtitkár szerint szeptember óta nem volt érvényes karbantartási szerződés, és a műszaki problémákért a korábbi vezetés döntései is felelősek lehetnek.

Ókovács Szilveszter legújabb bejegyzésében már Nagy Ervin hangnemét is kifogásolta. Külön kitért az államtitkár tegeződő, gúnyos stílusára és a korára tett megjegyzésekre, valamint a megvalósult szeretetországot is megemlítette.

A bácsizásért sem haragszom, hogy’ is tehetném, talán nem kellett volna udvariatlan módon Őelőtte születnem, majd megfeddem Anyukámat. És ha netán MP is bácsizza Államtitkár Urat a hasonló korkülönbség miatt, akkor ez nem is pikírt ageizmus, hanem amolyan szexi tiszás kultúrcucc, csakis az emberséges Szeretetország jegyében.

Végül elnézést kérek, hogy a valóság nem hajlott eléggé Államtitkár Úr hirdetményéhez: ma éjjel felrakom inkább az egész diótörős hóbelevancot a forgószínpadra, és onnantól ez is stimmelni fog

– zárta bejegyzését Ókovács Szilveszter.