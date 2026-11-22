Ahogy arról korábban már beszámoltunk, elmaradt vasárnap délelőtt A diótörő meghirdetett előadása a Magyar Állami Operaházban, ami miatt közleményben kértek elnézést a nézőktől, valamint azt is tudatták az érintett jegyvásárlókkal, hogy a tájékoztatás közzétételétől számított 30 napon belül dönthetnek a visszaváltás vagy a jegycsere mellett. Nemrég már azt a jó hírt közölték, a színpadtechnikai hibát sikerült elhárítani, így az Operaház további előadásai a tervek szerint valósulnak meg.

Friss híreket osztott meg az Operaház / Fotó: Shutterstock

Friss híreket osztott meg az Operaház

A közösségi oldalukon azt közölték, a hiba feszültségkimaradás miatt lépett fel a színpadi vezérlőpult rendszerében, az adatátviteli kapcsolók egyike hibásodott meg.

Kiemelték, hogy az Operaház munkatársai azonnal megkezdték a hiba elhárítását, a rendszert viszont csak több órányi manuális munkával sikerült helyreállítani, ezért a délelőtti Diótörő előadást minden erőfeszítés ellenére le kellett mondani.

Az Operaház jelenleg még vizsgálja, hogy a korábbi intézményvezetés egy alapvető működést biztosító technikai rendszer esetében miért nem alakított ki éveken át egy megfelelő tartalékrendszert, illetve a működtetésért felelős munkatársainak jelzései ellenére miért nem biztosított egy olyan szakmai rendszertámogatást, ami a mai hibaelhárításban aktívan és gyorsan beavatkozhatott volna, elkerülve ezzel az előadás elmaradását.

Végezetül ismételten elnézést kértek az okozott kellemetlenségekért, illetve megköszönték a nézők megértését és türelmét.



A történtekre reagált a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, Ókovács Szilveszter is, aki a közösségi oldalán úgy fogalmazott: bár erre még nem volt példa, sietett hozzátenni, az Operaház Bosch-Rexroth gyártotta színpadtechnikai rendszere nagyon sok elemű és bonyolult. A részleteket ITT lehet elolvasni!



