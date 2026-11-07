Gyászolnak a filmrajongók, elhunyt az Oscar-díjas rendező

Meghalt Sebastián Lelio Oscar-díjas rendező, aki 52 éves volt. Halálhírét élettársa, Amalia Kassai német–chilei színésznő jelentette be Instagramon. A rendezőt a helyi sajtó beszámolói szerint Santiago de Chile egyik városrészében, Las Condesben található otthonában találták holtan.

Sebastián Lelio Oscar-díjas rendező a 2018-as Oscar-gálán

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A színésznő közlése szerint Lelio egészségügyi okok miatt hunyt el, a halál pontos körülményeiről azonban nem közölt részleteket.

Francisco Undurraga chilei kulturális miniszter mély megrendülésének adott hangot, és méltatta a rendező munkásságát. Kiemelte, hogy filmjeivel jelentősen hozzájárult a chilei filmművészet nemzetközi elismertségéhez.

A Chile Actores chilei színészszakszervezet szintén részvétét fejezte ki, hangsúlyozva, hogy Lelio halála súlyos veszteség az ország kulturális és filmes életének.

Oscar-díjat nyert Sebastián Lelio egyik legismertebb filmje Sebastián Lelio 2018-ban A fantasztikus nő (Una mujer fantástica) című alkotásával elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. A chilei filmművészet történetében ez volt az első alkalom, hogy egy alkotás ebben a kategóriában győzött. A transznemű nő életét és az őt érő társadalmi előítéleteket bemutató film már egy évvel korábban, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon is elismerést kapott: elnyerte a legjobb forgatókönyvnek járó Ezüst Medve-díjat. A rendező nemzetközi pályafutásában szintén meghatározó szerepet játszott a 2013-ban bemutatott Gloria című dráma. A film három díjat nyert a Berlinalén, köztük a főszereplő Paulina García a legjobb színésznőnek járó Ezüst Medvét. Lelio később hollywoodi feldolgozást is készített az alkotásból, Julianne Moore főszereplésével.

Berlinben is éveket töltött az Oscar-díjas rendező

Sebastián Lelio 1974-ben született az argentínai Mendozában, gyermekkorát azonban Chilében töltötte. Santiago de Chilében tanult filmművészetet, majd rövidfilmek készítése után 2005-ben rendezte meg első nagyjátékfilmjét, a La sagrada familia című drámát.

A rendező 2012-ben a Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD) művészprogramjának keretében érkezett Berlinbe, ahol kezdetben fél évet töltött. Később több évig a német fővárosban élt, és Kreuzberg városrészben Gloria néven dél-amerikai éttermet is alapított.

Berlin filmes munkásságára is jelentős hatást gyakorolt. Egy 2017-es interjúban arról beszélt, hogy A fantasztikus nő című filmjének ötlete a német fővárosban született meg. Lelio alkotásaiban visszatérő témaként jelentek meg a társadalmi előítéletek, az emberi kapcsolatok és az egyéni szabadság kérdései. Filmjei révén a kortárs latin-amerikai filmművészet egyik nemzetközileg legismertebb képviselőjévé vált – írja a Focus.