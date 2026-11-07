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Oscar-díj

Gyászolnak a filmrajongók, elhunyt az Oscar-díjas rendező

20 órája
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Gyászol a nemzetközi filmvilág, miután 52 éves korában elhunyt Sebastián Lelio. Az Oscar-díjas rendező halálhírét élettársa jelentette be.
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Oscar-díjhalálhírrendező

Meghalt Sebastián Lelio Oscar-díjas rendező, aki 52 éves volt. Halálhírét élettársa, Amalia Kassai német–chilei színésznő jelentette be Instagramon. A rendezőt a helyi sajtó beszámolói szerint Santiago de Chile egyik városrészében, Las Condesben található otthonában találták holtan.

Sebastián Lelio Oscar-díjas rendező a 2018-as Oscar-gálán Sebastián Lelio Oscar-díjas rendező (FILES) Director Sebastián Lelio poses in the press room with the Oscar for Best Foreign Language Film during the 90th Annual Academy Awards on March 4, 2018, in Hollywood, California. Chilean filmmaker Sebastián Lelio, who won the Oscar for Best International Feature Film for A Fantastic Woman in 2018, died on November 6, 2026, at the age of 52 due to unspecified health reasons, his family said. (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP)
Sebastián Lelio Oscar-díjas rendező a 2018-as Oscar-gálán
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A színésznő közlése szerint Lelio egészségügyi okok miatt hunyt el, a halál pontos körülményeiről azonban nem közölt részleteket.

Francisco Undurraga chilei kulturális miniszter mély megrendülésének adott hangot, és méltatta a rendező munkásságát. Kiemelte, hogy filmjeivel jelentősen hozzájárult a chilei filmművészet nemzetközi elismertségéhez.

A Chile Actores chilei színészszakszervezet szintén részvétét fejezte ki, hangsúlyozva, hogy Lelio halála súlyos veszteség az ország kulturális és filmes életének.

Oscar-díjat nyert Sebastián Lelio egyik legismertebb filmje

Sebastián Lelio 2018-ban A fantasztikus nő (Una mujer fantástica) című alkotásával elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. A chilei filmművészet történetében ez volt az első alkalom, hogy egy alkotás ebben a kategóriában győzött.

A transznemű nő életét és az őt érő társadalmi előítéleteket bemutató film már egy évvel korábban, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon is elismerést kapott: elnyerte a legjobb forgatókönyvnek járó Ezüst Medve-díjat.

A rendező nemzetközi pályafutásában szintén meghatározó szerepet játszott a 2013-ban bemutatott Gloria című dráma. A film három díjat nyert a Berlinalén, köztük a főszereplő Paulina García a legjobb színésznőnek járó Ezüst Medvét.

Lelio később hollywoodi feldolgozást is készített az alkotásból, Julianne Moore főszereplésével.

Berlinben is éveket töltött az Oscar-díjas rendező

Sebastián Lelio 1974-ben született az argentínai Mendozában, gyermekkorát azonban Chilében töltötte. Santiago de Chilében tanult filmművészetet, majd rövidfilmek készítése után 2005-ben rendezte meg első nagyjátékfilmjét, a La sagrada familia című drámát.

A rendező 2012-ben a Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD) művészprogramjának keretében érkezett Berlinbe, ahol kezdetben fél évet töltött. Később több évig a német fővárosban élt, és Kreuzberg városrészben Gloria néven dél-amerikai éttermet is alapított.

Berlin filmes munkásságára is jelentős hatást gyakorolt. Egy 2017-es interjúban arról beszélt, hogy A fantasztikus nő című filmjének ötlete a német fővárosban született meg. Lelio alkotásaiban visszatérő témaként jelentek meg a társadalmi előítéletek, az emberi kapcsolatok és az egyéni szabadság kérdései. Filmjei révén a kortárs latin-amerikai filmművészet egyik nemzetközileg legismertebb képviselőjévé vált – írja a Focus.

 

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