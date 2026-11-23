Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas és EMeRTon-díjas színművész, zenész, lovas. Pályafutását énekesként és basszusgitárosként kezdte. Számtalan színpadon és szerepben láthattuk már Magyarországon és határon túl is. Repertoárja több száz dalt tartalmaz a legismertebb musicalekből, világslágerekből és saját dalaiból. 2007-ben egy 18 tagú zenekart alakított, melynek több tagjával azóta is együtt zenél.
Sasvári Sándor az ősbemutató óta alakítja a Fantom szerepét
Origo: Huszonhárom éve alakítja az Operaház Fantomját a Madách Színházban, ráadásul már az ősbemutatón is színpadra lépett. Milyen emlékeket őriz a kezdetekről?
Sasvári Sándor: Hatalmas lehetőség és zseniális kiugrási pont volt az életemben. Persze korábban is adódtak nagy lehetőségeim, de azt soha nem gondoltam volna, hogy huszonhárom éven keresztül részese lehetek ennek a csodának. A Madách Színházban egy-egy bemutatót három-öt hónapos próbafolyamat előz meg, mire a közönség elé kerül egy darab, már szinte a vérünkké válik. A Fantom esetében különleges élmény volt, amikor Andrew Lloyd Webber személyesen is látta az előadásunkat. A mester később rendkívül elismerően nyilatkozott rólunk, ami nagyon szép visszajelzés volt.
Origo: Vannak szerepek, amelyektől néhány év után elbúcsúzik egy színész, a Fantom azonban szinte az élete részévé vált. Hogyan lehet huszonhárom év után is ugyanazzal a szenvedéllyel megformálni egy karaktert?
S. S.: Ebben nagy szerepe van annak, hogy nem játsszuk folyamatosan a darabot. Évente körülbelül kétszer kerül elő a színház repertoárjában, ilyenkor húsz-huszonöt előadást tartunk, hármas szereposztásban. Jelenleg Csengery Attila, Posta Victor és én alakítjuk a Fantomot. Mindig nagy várakozással tekintünk egy-egy új sorozat elé. Legalább másfél-két hetes felújító próbafolyamat előzi meg az előadásokat: átismételjük a mozgásokat, vannak stúdiószínpadi és zenekari próbák, összeéneklések. Szirtes Tamás időnként egy-egy jelenetet is újragondol. Így mindig friss energiával vágunk bele, és minden alkalommal arra törekszünk, hogy száz százalékot nyújtsunk. Ez általában sikerül is.
Origo: A Fantom rendkívül összetett figura: zseniális művész, mélyen sebzett ember, szenvedélyes szerelmes, ugyanakkor félelmetes és kegyetlen is tud lenni. Melyik arcát érzi a legközelebb önmagához?
S. S.: Alapvetően pozitív gondolkodású és romantikus ember vagyok, ezért egyértelműen a szerelmes férfi áll hozzám a legközelebb. Ugyanakkor színészként éppen az a fantasztikus ebben a szerepben, hogy a végletekig el lehet menni. Rendkívül széles az érzelmi skála: a legádázabb gyilkostól a legmeghatóbb, könnyekig jutó szerelmes férfiig mindent megmutathatunk. Ott van a düh, a kétségbeesés, az üvöltés, a gyengédség és a fájdalom. Ráadásul mindezt gyönyörű dallamok segítségével fejezhetjük ki. Egy színész és musicalénekes számára ennél nagyobb lehetőséget nehéz elképzelni.
Origo: Nemcsak a szerepben eltöltött huszonhárom év figyelemre méltó, hanem az is, hogy aktívan alakítja ma is a Fantomot. Ezzel különleges helyet foglal el a darab nemzetközi történetében. Mit jelent önnek ez a teljesítmény?
S. S.: Tudomásom szerint
jelenleg én vagyok a világon a legidősebb színész, aki még aktívan játssza a Fantomot.
Korábban egy angol vagy amerikai kolléga hatvannégy éves koráig alakította, én pedig már túl vagyok ezen az életkoron. Maga a darab természetesen Londonban a mai napig műsoron van, tehát nem az előadások számáról beszélünk. Most is készülünk a következő sorozatra, és nagyon remélem, hogy az új vezetés is úgy látja majd, hogy ennek a produkciónak továbbra is helye van a színház repertoárjában.
Origo: A budapesti Fantom azért is különleges, mert Szirtes Tamás a világon elsőként kapott engedélyt arra, hogy az eredeti londoni produkciótól eltérő rendezést hozzon létre. Miben rejlett a magyar változat ereje és újszerűsége?
S. S.: Valamikor 1986-ban, a bemutató környékén láttam az előadást Londonban, sőt egy próbára is bejuthattunk, amelyen maga Andrew Lloyd Webber vezényelte a zenekart. Ez egészen különleges élmény volt, és később volt összehasonlítási alapunk. A budapesti produkció díszlete például elképesztően más lett, mint a londonié, és rendkívül látványosra sikerült. Nagyon sokan elismerően beszéltek róla. Akkoriban a világ számos pontján ugyanazt a replica-előadást kellett színpadra állítani, vagyis az eredeti rendezést, látványvilágot kellett követni.
Szirtes Tamás azonban lehetőséget kapott arra, hogy önálló elképzelések alapján alkossa meg a magyar változatot. Ez óriási szabadságot jelentett a rendezés, a díszlet és a jelmezek szempontjából. A zene és a hangszerelés természetesen kötött volt, de minden másban megszülethetett egy teljesen önálló előadás.
Szirtes Tamás már az 1983-as Macskák esetében is különleges alkotói lehetőséget kapott, és a Fantomnál ismét bebizonyosodott, milyen sokat jelent ez a szabadság.
Origo: A Fantom szerepe nemcsak érzelmileg, hanem fizikailag és énekesi szempontból is rendkívül megterhelő. Hogyan lehet évtizedeken át megőrizni azt a hangot, állóképességet és energiát, amelyet egy ilyen előadás megkövetel?
S. S.: Nagyon kell vigyáznia magára az embernek. Nem szabad dohányozni, sok alkoholt fogyasztani vagy rendszeresen éjszakázni, de ezek alapvető dolgok. Egy előadás után például nem maradok még három órát a színházi büfében iszogatni a kollégákkal. Hazamegyek, lemegyek a lovaimhoz, megsimogatom őket, megnézem, hogy minden rendben van-e. Másnap felkelek, ha tehetem, lovagolok, konditerembe járok, rengeteget vagyok a szabad levegőn. Nagyon fontos a biztos családi háttér is, amelyet a feleségem és a két lányom megad nekem. Gyönyörű helyen élünk, kiegyensúlyozott életet tudok élni. Odafigyelek arra, mit eszem, mit iszom, mennyit alszom. Úgy gondolom, hosszú távon csak így lehet ilyen komoly színpadi feladatokat teljesíteni.
Origo: A lovaglás gyermekkora óta meghatározó része az életének, ma már lovardát és lovassport-egyesületet is vezet. Mit ad önnek ez a világ?
S. S.: Négyéves korom óta a lovak bűvöletében élek. A lovaglás tetőtől talpig megmozgatja az embert, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is rendkívül sokat ad. Amikor kimegyek terepre, a gyönyörű erdőben lovagolok, friss levegőt szívok, szinte kitisztul a fejem. Felfrissül a vérkeringésem, és teljesen feltöltődöm. Ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Ha nem is a lovaglást, de valamilyen sportot mindenképpen érdemes beépíteni az életünkbe. Mi ráadásul nemcsak lovagolunk, hanem lovakat tenyésztünk, versenyzünk és lovagoltatunk is. Most is van egy kéthónapos kiscsikónk, akihez nagy reményeket fűzünk. Az állatok a mindennapjaink szerves részei. Kutyáink is vannak, akikkel ugyanúgy foglalkozunk, sétáltatjuk, gondozzuk őket. Számomra ez nem kötelesség, hanem öröm.
Origo: Pályájának másik meghatározó szerepe Jézus volt a Jézus Krisztus Szupersztárban, amelyet az 1986-os magyarországi ősbemutatótól kezdve tizenegy éven át alakított. Többször beszélt arról, hogy ez a szerep a hitére és az egész életére hatással volt. Miben változtatta meg önt?
S. S.: Nagy változásra tulajdonképpen nem volt szükségem, mert vallásos neveltetésben részesültem. Római katolikus vagyok, és számomra a hit az egyik legfontosabb dolog az életben. Ez a szerep azonban még inkább megerősítette a hitemet. Hatalmas lehetőség volt, hogy tizenegy éven keresztül átélhettem Jézus történetét a színpadon. Ráadásul 2023-ban Szirtes Tamás igazgató úr ismét lehetőséget adott arra, hogy Jézusként lépjek fel a Madách Színházban. Eredetileg egy-két előadásról volt szó, később azonban a fiatal kollégák helyett is beugrottam, így összesen tizenegy alkalommal térhettem vissza a szerephez. Végül egy gyönyörű nagypénteki előadáson búcsúztattak el. Ennél szebb lezárását el sem tudtam volna képzelni ennek a történetnek.
Origo: Két egészen különböző, mégis ikonikus karakterrel forrt össze a neve: Jézussal és a Fantommal. Az egyik a feltétel nélküli szeretet megtestesítője, a másik kétségbeesetten vágyik arra, hogy szeressék. Hogy közelít egy-egy ilyen formátumú szerephez?
S. S.:
Jézusként színpadra lépni egészen más dimenzió.
Következetesen kerülöm azt a kifejezést, hogy „eljátszottam” Jézust, mert ezt a szerepet nem eljátszani, hanem átélni kell. Akik valóban át tudták és át akarták élni, pontosan tudják, miről beszélek. Számomra ez óriási lehetőség, ugyanakkor hatalmas felelősség is volt.
A mai napig nagyon erős hatással van az életemre. Kijelölt számomra egy olyan mezsgyét, amelyen egyenesen kell haladnom, és amelyről nem szabad letérnem
A Fantom ezzel szemben elsősorban színészi feladat, persze szintén hatalmas lehetőség. Gyönyörű dallamokat énekelhetek, és az emberi érzelmek rendkívül széles skáláját mutathatom meg. Mindkét szerep meghatározó az életemben, de teljesen más okból.
Origo: A közönség elsősorban musicalszínészként ismeri, pedig a zene önálló alkotóként is meghatározó az életében. Ha választania kellene, melyik az igazi énje: a zenész vagy a színész?
S. S.: Igazából elsősorban zenésznek tartom magam. Nagyon szeretek zenélni, különösen akkor, amikor kiváló muzsikusokkal vehetem körül magam. Van egy nagyzenekarom, egy kisebb zenekarom és egy jazz-zenekarom is. Leginkább jazzt játszunk, de a dalaink között populárisabb slágerek is szerepelnek. Sajnos nem tudunk olyan gyakran fellépni, mint szeretnénk, különösen a nagyzenekarral nehéz összehozni a koncerteket. A jubileumi fellépéseink azonban mindig nagy sikert arattak. Az ötvenedik és a hatvanadik születésnapomhoz kapcsolódó koncert is nagyon emlékezetes maradt. Amikor csak lehetőségem van rá, zenélek.
Origo: A színpadon erős, szenvedélyes, magabiztos férfit lát a közönség. Milyen Sasvári Sándor akkor, amikor kialszanak a reflektorok, és hazatér a családjához?
S. S.: Teljesen hétköznapi életet élek, bár persze egy lovarda és egy lovassport-egyesület vezetése nem feltétlenül számít hétköznapinak. Otthon azonban elsősorban a lányaim édesapja és a feleségem férje vagyok.
Nagyon szoros egységben élünk a családunkkal és az állatainkkal. Csodálatos szimbiózis alakult ki közöttünk, és ez olyan biztos hátteret ad, amelyből minden más tevékenységemhez erőt meríthetek.
Ráadásul úgy látom, a lányaim is továbbviszik ezt a szenvedélyt. Szinte beleszülettek ebbe a közegbe, természetes számukra, hogy állatok vesznek körül bennünket. A színházban, a zenében és a lovassportban is igyekszem magas színvonalon teljesíteni, de mindehhez szükségem van arra a nyugalomra és szeretetre, amelyet otthon kapok. Ebbe az életformába nagyon belebonyolódtam, és azt hiszem, ez már életem végéig így marad.