Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas és EMeRTon-díjas színművész, zenész, lovas. Pályafutását énekesként és basszusgitárosként kezdte. Számtalan színpadon és szerepben láthattuk már Magyarországon és határon túl is. Repertoárja több száz dalt tartalmaz a legismertebb musicalekből, világslágerekből és saját dalaiból. 2007-ben egy 18 tagú zenekart alakított, melynek több tagjával azóta is együtt zenél.

Sasvári Sándor huszonhárom éve alakítja az Operaház Fantomját a Madách Színházban (Fotó: Sasvári Sándor)

Sasvári Sándor az ősbemutató óta alakítja a Fantom szerepét

Origo: Huszonhárom éve alakítja az Operaház Fantomját a Madách Színházban, ráadásul már az ősbemutatón is színpadra lépett. Milyen emlékeket őriz a kezdetekről?

Sasvári Sándor: Hatalmas lehetőség és zseniális kiugrási pont volt az életemben. Persze korábban is adódtak nagy lehetőségeim, de azt soha nem gondoltam volna, hogy huszonhárom éven keresztül részese lehetek ennek a csodának. A Madách Színházban egy-egy bemutatót három-öt hónapos próbafolyamat előz meg, mire a közönség elé kerül egy darab, már szinte a vérünkké válik. A Fantom esetében különleges élmény volt, amikor Andrew Lloyd Webber személyesen is látta az előadásunkat. A mester később rendkívül elismerően nyilatkozott rólunk, ami nagyon szép visszajelzés volt.

Origo: Vannak szerepek, amelyektől néhány év után elbúcsúzik egy színész, a Fantom azonban szinte az élete részévé vált. Hogyan lehet huszonhárom év után is ugyanazzal a szenvedéllyel megformálni egy karaktert?

S. S.: Ebben nagy szerepe van annak, hogy nem játsszuk folyamatosan a darabot. Évente körülbelül kétszer kerül elő a színház repertoárjában, ilyenkor húsz-huszonöt előadást tartunk, hármas szereposztásban. Jelenleg Csengery Attila, Posta Victor és én alakítjuk a Fantomot. Mindig nagy várakozással tekintünk egy-egy új sorozat elé. Legalább másfél-két hetes felújító próbafolyamat előzi meg az előadásokat: átismételjük a mozgásokat, vannak stúdiószínpadi és zenekari próbák, összeéneklések. Szirtes Tamás időnként egy-egy jelenetet is újragondol. Így mindig friss energiával vágunk bele, és minden alkalommal arra törekszünk, hogy száz százalékot nyújtsunk. Ez általában sikerül is.