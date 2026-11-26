Simai Mihály életútja és irodalmi munkássága

Simai Mihály 1935-ben született a Békés megyei Medgyesegyházán. A szegedi Pedagógiai Főiskolán 1955-ben végzett, majd tanárként dolgozott. 1965 és 1974 között a Délmagyarország című napilap újságírója volt.

1974-ben a Kincskereső című gyermek- és ifjúsági irodalmi folyóirathoz került, amelynek 1992 és 1996 között főszerkesztője volt.

Pályafutása során számos gyermek- és ifjúsági könyvet írt. A világ legszebb lovai című művéből film készült, a Musztánglegenda és A félszárnyú tündérek völgye című alkotásait pedig színpadra vitték.

Legutóbbi kötete 2025-ben jelent meg Végtelenkezdet. Létmeditációk, látomásversek, misztériumok címmel.