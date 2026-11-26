Meghalt Simai Mihály József Attila-díjas költő, a szegedi irodalmi élet egyik kiemelkedő alakja – közölte Facebook-oldalán a szegedi Somogyi-könyvtár.
Az intézmény megemlékezésében kiemelte, hogy a költő életútja szorosan összefonódott a könyvtárral, amely könyvbemutatóinak és irodalmi beszélgetéseinek is otthont adott. Távozása nagy veszteség a kortárs magyar líra és a szegedi irodalomszerető közönség számára.
Simai Mihály életútja és irodalmi munkássága
Simai Mihály 1935-ben született a Békés megyei Medgyesegyházán. A szegedi Pedagógiai Főiskolán 1955-ben végzett, majd tanárként dolgozott. 1965 és 1974 között a Délmagyarország című napilap újságírója volt.
1974-ben a Kincskereső című gyermek- és ifjúsági irodalmi folyóirathoz került, amelynek 1992 és 1996 között főszerkesztője volt.
Pályafutása során számos gyermek- és ifjúsági könyvet írt. A világ legszebb lovai című művéből film készült, a Musztánglegenda és A félszárnyú tündérek völgye című alkotásait pedig színpadra vitték.
Legutóbbi kötete 2025-ben jelent meg Végtelenkezdet. Létmeditációk, látomásversek, misztériumok címmel.
Számos elismerésben részesült
Irodalmi munkásságát 1981-ben József Attila-díjjal ismerték el, 1982-ben Ifjúsági-díjat, 1998-ban Tehetségekért díjat, 2001-ben Szeged Kultúrájáért díjat, 2003-ban pedig Tiszatáj-díjat kapott.
2009-ben átvehette a Szegedért Alapítvány fődíját, 2016-ban pedig Pro Urbe-díjjal tüntették ki Szegeden.