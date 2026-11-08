Megáll az idő Szinetár Dóra körül – megnéztük A Világtörténelem legjobb színdarabját

A Centrál Színház új előadása egyszerre kínál szórakoztató és elgondolkodtató színházi élményt. Ian Kershaw kortárs angol drámaíró romantikus vígjátéka egy különös történeten keresztül beszél a szerelemről, az idő múlásáról és azokról a pillanatokról, amelyeket legszívesebben örökre megőriznénk. Szinetár Dóra Jászai Mari-díjas színésznő kiváló alakításában több szereplő történetét eleveníti meg, közben a humoros helyzetek mögött fokozatosan egyre mélyebb emberi kérdések bontakoznak ki. A könnyed és megható pillanatok váltakozása különleges ritmust ad az előadásnak, amely nemcsak szórakoztat, hanem arra is ösztönzi a nézőt, hogy saját életére és kapcsolataira gondoljon.

Szinetár Dóra számára különösen személyessé vált a darab (Fotó: Falus Kriszta)

Szinetár Dóra játéka a történetmesélésre épül

A történet Londonban, a Preston Roadon játszódik, karácsonykor, hajnali 4 óra 40 perckor. Ebben a megmagyarázhatatlan pillanatban megáll az idő, és négy ember kivételével mindenki számára megdermed a világ. Tom, a fiatal író, a szemközti házba költözött tanárnő és a szomszéd házaspár azonban tovább él ebben a különös valóságban, ahol egyszerre nyílik lehetőségük arra, hogy újragondolják életüket és kapcsolataikat.

A romantikus és humoros fordulatok mögött egyre fontosabbá válik a kérdés: vajon megőrizhető-e a boldogság, ha megállítjuk az időt? És valóban az örökkévalóság teszi értékessé a szerelmet, vagy éppen az, hogy tudjuk, semmi sem tart örökké?

A darab egyik különleges motívuma az 1977-ben útnak indított Voyager űrszonda, amelynek aranylemeze a földi élet hangjait és szépségeit őrzi. Az emberiség ezzel próbált üzenetet hagyni magáról a világűrben. A történet ezt a gondolatot személyesebb szintre emeli: mit tartanánk annyira fontosnak a saját életünkből, hogy örökre megőrizzük? Melyik pillanatot, hangot vagy emléket helyeznénk el a saját aranylemezünkön?

A monodráma különleges feladat elé állítja Szinetár Dórát, hiszen egyetlen színészként kell megteremtenie a történet szereplőit és azok kapcsolatait. Játéka a történetmesélésre épül: a különböző karakterek, a humoros helyzetek és az érzelmes pillanatok egymást váltva bontakoznak ki, miközben a színésznő folyamatos kapcsolatot tart a közönséggel.

Az előadás egyik legötletesebb megoldása a cipőkhöz kapcsolódik, amelyek a szereplők megjelenítésében is szerepet kapnak, és a nézők bevonására is lehetőséget teremtenek. Szinetár Dóra az Origónak felidézett egy kedves pillanatot, amikor az egyik szereplő papucsát átadta a közönségnek, egy hölgy pedig spontán megjegyezte, hogy az éppen az ő mérete. A színésznő kifejezetten örült a reakciónak, mert azt jelezte számára, hogy a nézők maguk is részeseivé válnak a történetnek. Szinetár Dóra az interjúban arról is beszélt, hogy a darab egyik legnagyobb kihívását a hosszú és összetett szöveg megtanulása jelentette. Az segíti, hogy a történet szereplői és helyszínei a képzeletében is megelevenednek. „Az ember nem szavakat és mondatokat tanul meg, hanem a történetet” – magyarázta az Origónak. Mint mondta, miközben a közönség a mögötte megjelenő vetített képeket látja, az ő fejében egy saját, belső film pereg. Ez segíti abban, hogy ne pusztán elmondja a szöveget, hanem valóban átélje és továbbadja a történetet. A színésznő szerint ez a fajta történetmesélés egész pályáját meghatározza, függetlenül attól, hogy prózai vagy zenés előadásban szerepel.

Én történetmesélő embernek gondolom magam

– fogalmazott.