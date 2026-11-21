November 21-e a televíziózás világnapja, amelyet az ENSZ Közgyűlése 1996 decemberében nyilvánított hivatalos világnappá. A dátum az első Televíziós Világfórumra emlékeztet, amelyet 1996. november 21–22-én rendeztek meg vezető médiaszemélyiségek részvételével. Ebből az alkalomból összegyűjtöttük a magyar televíziózás legemlékezetesebb pillanatait a Tévémacitól és Farkas Bertalan űrbéli bejelentkezésétől egészen a rendszerváltásig.

A televíziózás világnapja alkalmából most felelevenítjük a legemlékezetesebb magyar tévés eseményeket. Fotó: Fortepan / MHSZ

Magyarországon az első kísérleti tévéadást 1954. január 20-án sugározták a Széchenyi-hegyi adóállomásról, de ekkor még csak néhány tucat, főként állami intézményekben elhelyezett készüléken lehetett fogni a képet. A rendszeres, hivatalos műsorszórás 1957. május 1-jén vette kezdetét a május elsejei felvonulás közvetítésével, míg az első hazai színes kísérleti adásra 1969 tavaszáig kellett várni.

A magyar televíziózás alapkellékei: az Orion és a Videoton

A hazai készülékgyártásban a budapesti Orion vállalat járt az élen, amely azt a feladatot kapta, hogy fejlessze ki az első sorozatban gyártható magyar vevőkészüléket. Az első modell, az Orion AT501 prototípusa 1955 augusztusára készült el, a sorozatgyártás pedig 1956 elején indult meg. Ez a robusztus, 35 kilogrammos, diófa szekrényes és 43 centiméteres képátlójú készülék 5500 forintba került, ami akkoriban nagyjából egy mérnök tíz havi fizetésének felelt meg. Később, 1968-ban előbb bérmunkában, majd a hetvenes évektől önállóan a színes tévék gyártásába is bekapcsolódtak.

A székesfehérvári Videoton - amely akkoriban még Vadásztölténygyár néven működött - néhány évvel később lépett be a piacra, és hamar az Orion legfőbb hazai vetélytársává vált. A televíziókészülékek sorozatgyártását 1958-1959-ben indították el, olyan népszerű modellekkel, mint a nagy képernyős Munkácsy és Benczúr típusok, valamint az 1960-ban bemutatott, első teljesen önálló fejlesztésű készülékük, a Tavasz. A televíziógyártás látványos felfutása miatt vette fel a gyár 1968-ban a Videoton nevet, a színes készülékek sorozatgyártását pedig 1972 és 1974 között kezdték meg.