Meghalt a botrányos Caligula rendezője, Tinto Brass 93 éves volt

Tinto Brass haláláról a családja tájékoztatta az olasz Ansa hírügynökséget. A rendező felesége, Caterina Varzi, valamint gyermekei, Bonifacio és Beatrice Brass megerősítették a halálhírt, de annak körülményeiről nem adtak tájékoztatást.

Tinto Brass, a botrányos Caligula rendezője 93 éves korában meghalt Forrás: Youtube

A rendező az 1960-as években kezdte filmes pályafutását, és hamar az avantgárd, kísérleti alkotások világában találta meg a saját hangját. Első filmje, az 1963-as Aki dolgozik, elveszett egy munkanélküli tervező életének egyetlen napját mutatta be, és a Velencei Filmfesztiválon is bemutatták.

Korai munkái közé tartozott az 1966-os Yankee című western, amelyben egy fejvadász és egy bűnözővezér kerül szembe egymással, valamint az 1967-es Dobogó szívvel című krimi, amelyben Jean-Louis Trintignant is szerepelt.

Brass 1976-ban a Salon Kitty című történelmi drámával fordult az erotikus filmek felé. Az alkotás a náci korszak Berlinjében, egy bordélyházban játszódik. A rendező nevét azonban világszerte az 1979-ben bemutatott Caligula tette ismertté.

A hírhedt történelmi film az ókori Róma egyik leghírhedtebb császárának, Caligulának az uralkodását dolgozta fel, és kifejezetten szókimondó, erotikus jelenetei miatt hatalmas visszhangot váltott ki. Tinto Brass neve így örökre összefonódott a filmtörténet egyik legtöbbet vitatott történelmi alkotásával.