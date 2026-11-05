— Én természetesnek venném azt, hogy végigcsinálom a megmaradt éveimet, de azok után, hogy már egyszer volt egy komoly kísérlet, hogy engem eltávolítsanak. Bizonyos értelemben meg akartak venni, mert azt mondták, hogy ha a közös megegyezést aláírom, akkor megkapom azt az összeget, amit akkor kapnék, ha kirúgnának. Ezért bizonytalan vagyok. Minden nap úgy megyek be, hogy lehet, hogy az az utolsó napom – ezt mondta a Négyszemközt Andor Évával podcastben Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, aki azt az Origónak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy ebben a helyzetben a színházi közeg és a család is fontos támasza.

„Minden nap úgy megyek be, hogy lehet, az az utolsó napom” - Exkluzív interjút adott az Origónak Vidnyánszky Attila Fotó: Szabolcs László

„Sokan szeretnék, hogy végigcsináljam”

„Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Az a fantasztikus, hogy két helyen is szeretettel teli közeg vesz körül. Nálunk a színházban én úgy gondolom, hogy jó hangulat. Az emberek kedvesek egymással. Ilyen volt tulajdonképpen mindig, egy időszak volt nehéz, amikor a baleset történt, de az elmúlt években itt egy olyan közeg volt, ahol nem bántottak senkit, nem is engedtem. (...) Most is ez van. Sokan szorítanak, sokan szeretnék, hogy végigcsináljam. A másik közeg az meg az otthon, ami meg egy csodálatos közeg, van egy fantasztikus feleségem, öt unokám van. Ez sok mindenért kárpótol” – fogalmazott az igazgató.

„Én szeretném legjobban, hogy miniszter úr megismerje a Nemzeti Színházat”

A színházban lezajlott átvizsgálás kapcsán Vidnyánszky Attila az Origónak arról is beszélt, hogy többször fordult a minisztériumhoz, mint fenntartóhoz, és egyeztetési lehetőséget kért, de választ egyik levelére sem kapott. Úgy véli, ennek az az oka, hogy „erősek az érvei”.

Úgy könnyű démonizálni, könnyű ilyen bűnbakot kiválasztani és rámutogatni, hogy nem beszélünk konkrétan. Ugye amúgy is egy olyan világot élünk, ahol akik vádolnak, azok a számoktól rettegnek legjobban, meg a konkrét tényektől. Általában hangzanak el vádak, általában mondanak kritikákat, és amikor az ember szembesíti őket konkrétumokkal, akkor zavarban vannak, nem is engedik, hogy az ember szembesítse őket konkrétumokkal

– mondta, hozzátéve: „Én szeretném a legjobban, hogy miniszter úr megismerje, hogy hogyan működik a Nemzeti Színház. Egy keresztény ember és miniszterelnök úr, aki szintén az, egy elvben konzervatívnak nevezett kormány élén boldog kéne, hogy legyen, hogy olyan Nemzeti Színháza van, mint ami most működik.”