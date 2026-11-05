„Minden nap úgy megyek be, hogy lehet, az az utolsó napom” - Exkluzív interjút adott az Origónak Vidnyánszky Attila

— Én természetesnek venném azt, hogy végigcsinálom a megmaradt éveimet, de azok után, hogy már egyszer volt egy komoly kísérlet, hogy engem eltávolítsanak. Bizonyos értelemben meg akartak venni, mert azt mondták, hogy ha a közös megegyezést aláírom, akkor megkapom azt az összeget, amit akkor kapnék, ha kirúgnának. Ezért bizonytalan vagyok. Minden nap úgy megyek be, hogy lehet, hogy az az utolsó napom – ezt mondta a Négyszemközt Andor Évával podcastben Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, aki azt az Origónak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy ebben a helyzetben a színházi közeg és a család is fontos támasza.
„Sokan szeretnék, hogy végigcsináljam”
„Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Az a fantasztikus, hogy két helyen is szeretettel teli közeg vesz körül. Nálunk a színházban én úgy gondolom, hogy jó hangulat. Az emberek kedvesek egymással. Ilyen volt tulajdonképpen mindig, egy időszak volt nehéz, amikor a baleset történt, de az elmúlt években itt egy olyan közeg volt, ahol nem bántottak senkit, nem is engedtem. (...) Most is ez van. Sokan szorítanak, sokan szeretnék, hogy végigcsináljam. A másik közeg az meg az otthon, ami meg egy csodálatos közeg, van egy fantasztikus feleségem, öt unokám van. Ez sok mindenért kárpótol” – fogalmazott az igazgató.
„Én szeretném legjobban, hogy miniszter úr megismerje a Nemzeti Színházat”
A színházban lezajlott átvizsgálás kapcsán Vidnyánszky Attila az Origónak arról is beszélt, hogy többször fordult a minisztériumhoz, mint fenntartóhoz, és egyeztetési lehetőséget kért, de választ egyik levelére sem kapott. Úgy véli, ennek az az oka, hogy „erősek az érvei”.
Úgy könnyű démonizálni, könnyű ilyen bűnbakot kiválasztani és rámutogatni, hogy nem beszélünk konkrétan. Ugye amúgy is egy olyan világot élünk, ahol akik vádolnak, azok a számoktól rettegnek legjobban, meg a konkrét tényektől. Általában hangzanak el vádak, általában mondanak kritikákat, és amikor az ember szembesíti őket konkrétumokkal, akkor zavarban vannak, nem is engedik, hogy az ember szembesítse őket konkrétumokkal
– mondta, hozzátéve: „Én szeretném a legjobban, hogy miniszter úr megismerje, hogy hogyan működik a Nemzeti Színház. Egy keresztény ember és miniszterelnök úr, aki szintén az, egy elvben konzervatívnak nevezett kormány élén boldog kéne, hogy legyen, hogy olyan Nemzeti Színháza van, mint ami most működik.”
Vidnyánszky Attila az Origónak úgy fogalmazott:
„Fél éve keresik a fogást rajtam. Fél éve. Én tudom, hogy tisztességesen dolgoztunk, én tudom, hogy egy forintot nem raktunk se jobbra, se balra. Mindent belepakoltunk. Én tudom, hogy mit hoztunk létre az elmúlt 16 évben. Ők is tudják már, mert nem akarják már megszüntetni a Dériné és Lázár Ervin programot, át akarják venni, de már nem akarják megszüntetni.”
Felkészültek arra is, hogy jóval kevesebb pénzből kell gazdálkodni
A színházigazgató a „liberális kultúrkormányzás” időszakairól is beszélt és azt mondta, ismét ezt érzékeli, ezzel pedig általában az jár együtt, hogy a kultúrára nincs pénz. Bár Vidnyánszky Attila bizakodó, úgy véli, az előjelek nem jók, s már most is forráselvonás nehezíti a színház működését, hiszen a stratégiai intézményként a nekik járó 350 millió forintot nem kapták meg, és a már megítélt 100 millió forintos NKA-támogatást is visszatartották.
Mindig azt éltük meg, hogy nincs pénz. Mindig. Valamiért sosincs pénz. Akkor, amikor liberális kormányzás van, eltűnik a pénz. Most, most várom. De ugye már az idei évünkben 450 millióval kevesebből gazdálkodunk már most. És nem az jön ki hírnek, hogy jövőre majd Kánaán lesz, hanem pont az ellenkező, hogy legyünk mindenre fölkészülve
– hangsúlyozta, hozzátéve: már felkészült arra, hogy kevesebb pénzből kell gazdálkodni és olyan intézkedéseket is hozott, amelyekkel így is megmaradhat a megszokott színházi repertoár, még akkor is, ha esetleg kevesebb bemutatóra lesz lehetőségük.
Vidnyánszky Attila bízik abban, hogy folytathatja a megkezdett munkát, dacára annak, hogy úgy véli, a nemzeti oldal által képviselt értékek Európában sem találnak támogatásra.
Mi sose fogunk a mi gondolatainkra Európából támogatást kapni, ellentétben a másik oldallal. Sohasem. Most a Norvég alap 90 milliárdjából a nemzeti gondolatra, a család gondolatára, a keresztény gondolatra. Hány forintot fognak abból adni? Egy fillért se fognak adni. Mint ahogy nem is adtak soha. Bepróbálkozunk persze. Ahová lehet, oda majd pályázunk. Még ha ez munka is, és eleve tudjuk a kudarcot, de azért fogunk pályázni
– mondta.
Ördögök: egy klasszikus, amely mindig aktuális
Az Origónak adott exkluzív interjúban a színházigazgató Dosztojevszkij Ördögök című művének újbóli színpadra állításáról is beszélt. Az előadás színlapján az olvasható:
„Egy széthulló világ látomása – egy olyan koré, amelyben a régi értékek elveszítették erejüket, az újak pedig még nem születtek meg. Eszmék, indulatok és személyes szenvedélyek csapnak össze, miközben egyre nehezebb eldönteni, hol végződik a szabadság és hol kezdődik az önkény, mikor válik az eszmébe vetett hit fanatizmussá, a társadalom megváltoztatásának vágya pedig pusztító erővé.”
A darabról és annak klasszikusságáról, valamint örök aktualitásáról Vidnyánszky Attila azt mondta:
Ez az új világ már megvan. Ez az új világ létezik, és az ördögök jól érzik benne magukat. És nagyon nehéz megőrizni magunkat, kimaradni ennek a száguldásából, zsongásából, tisztán látni azt, hogy a valós értékek melyek, amelyekbe kapaszkodnunk kell, és amelyeket tovább kell adnunk, és amelyekért harcolni kell. Szóval ez a világ már megszületett.
A podcastben Vidnyánszky Attila azt is elmondta:
- hogyan került a „Nemzeti” szó a Magyar Nemzeti Színház épületére?
- milyen előadást szeretne megvalósítani?
- mi az, ami megijeszti?
- meglepte-e a választási eredmény?
- hová, hány helyre hívták az elmúlt időszakban?
- társadalmi szempontból mit tart „megbocsáthatatlan bűnnek”?
Négyszemközt Andor Évával - minden csütörtökön az Origón
A csütörtökönként, reggel 8 órakor jelentkező podcast-sorozat adásaiban Andor Éva olyan művészeket, tudósokat, zenészeket, sportolókat és más, a közéletben is meghatározó személyiségeket szólaltat meg, akik gondolataikkal és munkásságukkal hatással vannak az emberek világképére. A beszélgetések során nem vagy nem csak a napi politikai történések kerülnek fókuszba, hanem az is, hogy mi formálja egy-egy ember gondolkodását, milyen értékeket képvisel, és mit hagy maga után.