Izzasztó helyesírási kvíz: egyetlen betűn múlik a sikered!

A magyar helyesírás egyik klasszikus, és gyakran bosszantó kérdése a j és az ly megkülönböztetése. Most próbára teheted a tudásodat!

Készen állsz egy helyesírási kvízre?

Fotó: Richard Drury / Digital Vision

Kvízünkben könnyebb és nehezebb szavakat is találsz, így kiderülhet, mennyire vagy biztos a helyesírásban. Ha nem sikerül minden kérdésre jól válaszolnod, ne csüggedj: egy kis gyakorlással sokat fejlődhetsz. Neked mely szavak okozták a legnagyobb fejtörést?

Vágj bele helyesírási kvízünkbe!