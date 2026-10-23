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helyesírás kvíz

Izzasztó helyesírási kvíz: egyetlen betűn múlik a sikered!

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Mennyire vagy profi? Neked hibátlanul megy a j és ly használata?
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helyesírás kvízteszthelyesírás

A magyar helyesírás egyik klasszikus, és gyakran bosszantó kérdése a j és az ly megkülönböztetése. Most próbára teheted a tudásodat! 

Készen állsz egy helyesírási kvízre?
Készen állsz egy helyesírási kvízre? 
Fotó: Richard Drury / Digital Vision

Kvízünkben könnyebb és nehezebb szavakat is találsz, így kiderülhet, mennyire vagy biztos a helyesírásban. Ha nem sikerül minden kérdésre jól válaszolnod, ne csüggedj: egy kis gyakorlással sokat fejlődhetsz. Neked mely szavak okozták a legnagyobb fejtörést?

Vágj bele helyesírási kvízünkbe!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogyan írjuk helyesen?

 

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