Izzasztó helyesírási kvíz: egyetlen betűn múlik a sikered!

Mennyire vagy profi? Neked hibátlanul megy a j és ly használata?
A magyar helyesírás egyik klasszikus, és gyakran bosszantó kérdése a j és az ly megkülönböztetése. Most próbára teheted a tudásodat!
Kvízünkben könnyebb és nehezebb szavakat is találsz, így kiderülhet, mennyire vagy biztos a helyesírásban. Ha nem sikerül minden kérdésre jól válaszolnod, ne csüggedj: egy kis gyakorlással sokat fejlődhetsz. Neked mely szavak okozták a legnagyobb fejtörést?
Vágj bele helyesírási kvízünkbe!
Kvíz
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Hogyan írjuk helyesen?
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