Kőkemény történelmi kvíz: te emlékszel még ezekre az évszámokra?

Emlékszel még az Egri csillagokra? Gárdonyi Géza regénye egyike az iskolai kötelező olvasmányoknak, és aminek fő témájául Buda elfoglalása és a török 1552. évi hadjáratának kiemelkedő fontosságú eseménye, az egri vár ostroma szolgál. Eger várának ostroma ezelőtt 474 évvel, 1552. szeptember 9-én kezdődött és az év október 17-én ért véget, miután Kara Ahmed és Szokoli Mehmed a seregével elvonult a vár alól, majd Ali budai pasa másnap, október 18-án követte őket a csapataival. Ennek az évfordulónak az alkalmából egy történelmi kvízt hoztunk el nektek.

Történelmi kvíz: te emlékszel még ezekre az évszámokra? / Fotó: 123RF

Történelmi kvíz: te emlékszel még ezekre az évszámokra?

Ahogy telnek az évek, egyre inkább kopik a tudás, köztük a történelmi évszámokkal kapcsolatban is. Az alábbi kvíz segítségével most felmérheted, mennyire emlékszel a magyar történelem néhány fontosabb eseményére.

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