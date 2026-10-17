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Eger

Kőkemény történelmi kvíz: te emlékszel még ezekre az évszámokra?

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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1552. szeptember 9-én kezdődött Eger várának ostroma, amely ugyanabban az évben, október 17-én ért véget. Ebből az alkalomból elhoztunk nektek egy történelmi kvízt, amellyel tesztelheted, mennyire emlékszel még a magyar történelem fontosabb évszámaira. Gyere és tedd próbára a tudásodat!
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Egerévszámegri csillagokkvízcsatatörténelem

Emlékszel még az Egri csillagokra? Gárdonyi Géza regénye egyike az iskolai kötelező olvasmányoknak, és aminek fő témájául Buda elfoglalása és a török 1552. évi hadjáratának kiemelkedő fontosságú eseménye, az egri vár ostroma szolgál. Eger várának ostroma ezelőtt 474 évvel, 1552. szeptember 9-én kezdődött és az év október 17-én ért véget, miután Kara Ahmed és Szokoli Mehmed a seregével elvonult a vár alól, majd Ali budai pasa másnap, október 18-án követte őket a csapataival. Ennek az évfordulónak az alkalmából egy történelmi kvízt hoztunk el nektek.

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Történelmi kvíz: te emlékszel még ezekre az évszámokra? / Fotó:  123RF 

Történelmi kvíz: te emlékszel még ezekre az évszámokra?

Ahogy telnek az évek, egyre inkább kopik a tudás, köztük a történelmi évszámokkal kapcsolatban is. Az alábbi kvíz segítségével most felmérheted, mennyire emlékszel a magyar történelem néhány fontosabb eseményére.

Gyerünk, tedd próbára magad!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mikor koronázták királlyá I. Szent Istvánt?

Szeretnéd felmérni, mennyire emlékszel még az iskolában tanultakra? Ezzel a műveltségi kvízzel megteheted!

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