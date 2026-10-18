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A Széna tér a Kálvin téren volt – hogy is van ez? Retró fotókon elevenedik meg a tér története

október

Azt hiszed, mindent tudsz az októberi ünnepekről? Ez a 7 kérdés próbára tesz

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Az év tizedik hónapjához számos jelentős ünnep és megemlékezés kapcsolódik, amelyek közül néhányat szinte mindenki ismer, másokról viszont jóval kevesebben hallottak. Kvízünkben hét kérdéssel tesztelheted, mennyire vagy jártas a magyar és külföldi ünnepek világában.
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októberkvízünnep
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik napon ünnepeljük Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetét?

Ha szeretnéd tovább tesztelni a tudásodat, még több kvízt is kitölthetsz!

 

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