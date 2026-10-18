Azt hiszed, mindent tudsz az októberi ünnepekről? Ez a 7 kérdés próbára tesz

Az év tizedik hónapjához számos jelentős ünnep és megemlékezés kapcsolódik, amelyek közül néhányat szinte mindenki ismer, másokról viszont jóval kevesebben hallottak. Kvízünkben hét kérdéssel tesztelheted, mennyire vagy jártas a magyar és külföldi ünnepek világában.

Vágólapra másolva!

Kvíz 1 / 7 Melyik napon ünnepeljük Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetét? Október 6-án Helytelen válasz Október 15-én Helytelen válasz Október 23-án Helyes válasz Október 31-én Helytelen válasz

Ha szeretnéd tovább tesztelni a tudásodat, még több kvízt is kitölthetsz!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!