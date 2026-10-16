Retrókvíz: emlékszel még ezekre a régi tárgyakra? A fiatalabbaknak aligha menne a 10/10

Volt idő, amikor még tárcsázni kellett a telefont, ceruzával tekertük vissza a magnókazettát, és különleges szerkezetek segítették a mindennapi házimunkát. A régi tárgyak közül sok mára teljesen eltűnt az otthonokból, mások pedig igazi retrókincsekké váltak. De vajon emlékszel még, mire használtuk őket?

A diavetítő sok mesét megmutatott nekünk.

Tedd próbára a tudásodat ebben a 10 kérdéses retrókvízben! Lehet, hogy néhány válaszon még azok is elgondolkodnak, akik annak idején nap mint nap használták ezeket az eszközöket.