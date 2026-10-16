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régi tárgy

Retrókvíz: emlékszel még ezekre a régi tárgyakra? A fiatalabbaknak aligha menne a 10/10

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Volt, amikor ceruzával tekertük vissza a magnókazettát vagy éppen tárcsázni kellett a telefont. A régi tárgyak közül sok már teljesen eltűnt a háztartásokból. De vajon emlékszel, mire használtuk őket?
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régi tárgykvízretró

Volt idő, amikor még tárcsázni kellett a telefont, ceruzával tekertük vissza a magnókazettát, és különleges szerkezetek segítették a mindennapi házimunkát. A régi tárgyak közül sok mára teljesen eltűnt az otthonokból, mások pedig igazi retrókincsekké váltak. De vajon emlékszel még, mire használtuk őket? 

A diavetítő sok mesét megmutatott nekünk.

Tedd próbára a tudásodat ebben a 10 kérdéses retrókvízben! Lehet, hogy néhány válaszon még azok is elgondolkodnak, akik annak idején nap mint nap használták ezeket az eszközöket.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Mire használták a mángorlót a háztartásokban?

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