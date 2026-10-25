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kvíz

Tészta világnapja: ez a trükkös kvíz még a legnagyobb gasztrogurukon is kifoghat!

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Október 25-én a tésztáé a főszerep! A világ egyik legkedveltebb étele számtalan formában, ízesítéssel és elkészítési móddal hódít, az olasz klasszikusoktól kezdve a különleges nemzetközi fogásokig. De vajon mennyire ismered a tészták világát?
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kvíztészta világnapjatészta

Felismered a különböző tésztafajtákat, és azt is tudod, melyik étel melyik országból származik? Most kiderül, mennyire vagy igazi tésztaszakértő! Töltsd ki kvízünket a tészta világnapja alkalmából, de vigyázz, néhány kérdés még a legnagyobb tésztarajongóknak is feladhatja a leckét!

Október 25-én van a tészta világnapja
Október 25-én van a tészta világnapja
Fotó: larisa Stefanjuk / Shutterstock

Tésztarajongó vagy? Ezzel a kvízzel tesztelheted a tudásodat!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik országból származik a lasagne?

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