Tészta világnapja: ez a trükkös kvíz még a legnagyobb gasztrogurukon is kifoghat!

Október 25-én a tésztáé a főszerep! A világ egyik legkedveltebb étele számtalan formában, ízesítéssel és elkészítési móddal hódít, az olasz klasszikusoktól kezdve a különleges nemzetközi fogásokig. De vajon mennyire ismered a tészták világát?
Felismered a különböző tésztafajtákat, és azt is tudod, melyik étel melyik országból származik? Most kiderül, mennyire vagy igazi tésztaszakértő! Töltsd ki kvízünket a tészta világnapja alkalmából, de vigyázz, néhány kérdés még a legnagyobb tésztarajongóknak is feladhatja a leckét!
Tésztarajongó vagy? Ezzel a kvízzel tesztelheted a tudásodat!
Kvíz
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Melyik országból származik a lasagne?
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