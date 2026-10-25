Tészta világnapja: ez a trükkös kvíz még a legnagyobb gasztrogurukon is kifoghat!

Felismered a különböző tésztafajtákat, és azt is tudod, melyik étel melyik országból származik? Most kiderül, mennyire vagy igazi tésztaszakértő! Töltsd ki kvízünket a tészta világnapja alkalmából, de vigyázz, néhány kérdés még a legnagyobb tésztarajongóknak is feladhatja a leckét!

Október 25-én van a tészta világnapja

Fotó: larisa Stefanjuk / Shutterstock

Tésztarajongó vagy? Ezzel a kvízzel tesztelheted a tudásodat!