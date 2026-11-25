A magyar televíziózás történetében számos olyan sorozat született, amely generációk számára vált meghatározó élménnyé. A nyolcvanas és kilencvenes években a televízió még egészen más szerepet töltött be a családok életében, mint napjainkban. A népszerű sorozatok új epizódjai sokszor közös esti programot jelentettek. A szereplők neveit, a történetek fordulatait és a jellegzetes főcímzenéket még azok is felidézhetik, akik évtizedek óta nem láttak egyetlen részt sem.

Szomszédok sorozat

Ezekért a magyar sorozatokért rajongott az ország

A Szomszédok 1987-ben indult, és egészen 1999-ig volt képernyőn. A gazdagréti lakótelepen játszódó teleregény szereplői a mindennapi élet problémáival szembesültek, miközben a nézők a rendszerváltás időszakának társadalmi változásait is követhették.

De izgulhattunk Lindáért, vagy éppen hallgathattuk, hogy "eddig, eddig, eddig vagyok" Esztergályos Cecíliától a Família Kft.-ben.

Hány kérdésre tudod a helyes választ?

Retró kvízünkben tíz kérdéssel idézzük fel a magyar televíziózás legismertebb sorozatait. Kiderül, mennyire emlékszel a szereplőkre, a helyszínekre és a történetekre.

Tedd próbára az emlékezeted, és nézd meg, hány pontot érsz el a tízből!