Péntek 13-i babonakvíz: még a nagyszüleink is alig tudnák a választ erre a 10 kérdésre – te hányat találsz el?

Péntek 13. kapcsán a hétköznapi babonák is eszünkbe juthatnak. Ha viszket a tenyered, pénz áll a házhoz? A nagyberegi babona szerint attól függ, melyik kezed viszket, ugyanis az egyik tenyér bevételt, míg a másik kiadást jelzett. Máshol pedig épp fordítva tartották. A törött tükörhöz is többféle hiedelem kötődött: Csantavéren évekig tartó balszerencsét jósoltak, míg a kárpátaljai Visken a magától leeső és eltörő tükröt tartották baljós jelnek.

Péntek 13-i kvíz: felismered ezt a 10 magyar babonát? Fotó: unsplash.com

Péntek 13-i kvíz: felismered ezt a 10 magyar babonát?

A konyhaasztaltól az udvarig sok mindenből próbálták kiolvasni, mi vár rájuk. A szarka csörgéséből arra következtettek, hogy vendég jön, a Márton-napi liba mellcsontjából pedig a közelgő télre jósoltak.

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