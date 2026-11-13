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péntek 13

Péntek 13-i babonakvíz: még a nagyszüleink is alig tudnák a választ erre a 10 kérdésre – te hányat találsz el?

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Mit jelent, ha kiömlik a só, viszket a tenyered vagy eltörik a tükör? Töltsd ki a péntek 13-i kvízt, és nézd meg, hány magyar babonát ismersz fel a tíz kérdésből!
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péntek 13kvízbabona

Péntek 13. kapcsán a hétköznapi babonák is eszünkbe juthatnak. Ha viszket a tenyered, pénz áll a házhoz? A nagyberegi babona szerint attól függ, melyik kezed viszket, ugyanis az egyik tenyér bevételt, míg a másik kiadást jelzett. Máshol pedig épp fordítva tartották. A törött tükörhöz is többféle hiedelem kötődött: Csantavéren évekig tartó balszerencsét jósoltak, míg a kárpátaljai Visken a magától leeső és eltörő tükröt tartották baljós jelnek.

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Péntek 13-i kvíz: felismered ezt a 10 magyar babonát? Fotó: unsplash.com

Péntek 13-i kvíz: felismered ezt a 10 magyar babonát?

A konyhaasztaltól az udvarig sok mindenből próbálták kiolvasni, mi vár rájuk. A szarka csörgéséből arra következtettek, hogy vendég jön, a Márton-napi liba mellcsontjából pedig a közelgő télre jósoltak.

Hány helyes válaszod lesz a tízből?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Mit jelentett a nagyberegi hiedelem szerint, ha kiömlött a só?

 

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