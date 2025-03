Ez történt volna, ha nem bombázzák le Hirosimát és Nagaszakit

1945. augusztus 6-án és 9-én egy-egy amerikai repülő atombombát dobott le két japán városra. Hirosimában és Nagaszakiban negyedmillió ember halt meg. Egy héttel később Japán kapitulált és a második világháború véget ért.

Mi történt volna, ha ezek a nukleáris támadások – a történelemben azóta is egyedüliként – nem történnek meg?

Szükséges volt mindkét várost a földdel egyenlővé tenni, amikor a háborút már majdnem megnyerte az Egyesült Államok? Egyesek úgy védték a támadásokat, mint a könyörtelen ellenséggel szembeni szükséges csapásokat, míg mások kegyetlenségnek nevezték őket.

Gombafelhő Hirosima felett Forrás: Wikimedia

A „barbár fegyver” ledobása

„Arra használtuk őket, hogy lerövidítsük a háború gyötrelmeit, hogy megmentsük fiatal amerikaiak ezreinek életét” – indokolta Truman elnök a Nagaszakira ledobott második atombombát (Fat Man) a támadás napján elmondott rádióüzenetében. Kabinetfőnöke „barbár fegyvernek” nevezte a bombákat, és keserűen megjegyezte: „Azzal, hogy elsőként használtuk őket, a középkori barbárok etikai kódexét vettük át.”

A bomba pusztítása Forrás: Wikimedia

Hogyan alakultak volna a dolgok, ha ezek a támadások soha nem történnek meg? Az igazság az, hogy nem alakultak volna nagyon másképp, ami meglepheti azokat, akik úgy gondolják, hogy Japánt megtörte a nukleáris pusztítás kegyetlensége.

Egyes történészek kételkednek abban, hogy az atombombák vezettek volna a japán kapitulációhoz. Szerintük az ország már hozzászokott a pusztító légicsapásokhoz, néhány hónappal korábban a Tokióra zúdított pokoli gyújtóbombazápor több mint 125 000 ember halálát okozta. Hirosima és Nagaszaki technológiai fordulópontot jelentett, igen, de nem ásta alá a megedzett nemzeti morált.

Harc a halálig

A tudósok szerint a császári kapituláció valódi oka a Japán által ellenőrzött Mandzsúria szovjet inváziója volt 1945. augusztus 9-én, órákkal Nagaszaki bombázása előtt. Addig a Szovjetunió semleges volt Japánnal szemben, a japán kormány pedig azt remélte, hogy Sztálin segítségével jobb feltételekkel tudnak békét kötni az Egyesült Államokkal.

Tsuyoshi Hasegawa japán-amerikai történész, a Harvard University Press által kiadott könyvében (Racing the Enemy: Stalin, Truman and the Surrender of Japan) azt írja, hogy „Japán még Hirosima bombázása után is Moszkva közvetítésébe vetette utolsó reményét a háború befejezésének érdekében”, és csak Sztálin inváziója „húzta ki a szőnyeget a japán vezérkar alól, lyukat ütve stratégiai tervén. A háború folytatása egyre inkább elvesztette értelmét.”