Fény a sötétben: a világítás szerepe az ókori Rómában 

Az építészek figyelembe vették a természetes fényt is: Vitruvius például azt javasolta, hogy az étkezőket kelet felé tájolják az őszi és tavaszi időszakokra, nyáron pedig észak felé, hogy elkerüljék a túlzott felmelegedést. Természetesen nem az épületet forgatták, hanem a fontosabb helyiségekből, mint az étkező is, több is lehetett a villában különböző tájlással, és szezononként másikat használtak.

Fény az utcán: közvilágítás és közbiztonság

A római városokban a közvilágítás fenntartása a lakók feladata volt. Bár kevés közvetlen írásos forrás maradt fenn, a házak bejáratánál elhelyezett lámpák elterjedt gyakorlata közvetetten is bizonyítja a közterületek világítását.

A közbiztonság szempontjából is jelentős volt a világítás: Ostiában a vigilek – egyfajta rendőrség és tűzoltóság keveréke – feleltek a lakosok védelméért. Egyik tisztviselőjük, az exactus lanternarum az utcai lámpák és fáklyák felügyeletéért volt felelős. A vigilek között sebaciarii-k is voltak, akik a faggyúfáklyákat készítették elő az éjszakai járőrözéshez.

Terrakotta lámpa hosszú nyéllel (Forrás: MET Múzeum)

Fürdők fénye: világítás a közösségi terekben

A nyilvános fürdők a római társadalmi élet fontos színterei voltak, ahol szintén nélkülözhetetlen volt a mesterséges világítás. Mivel a természetes fény korlátozott volt, különféle helyiségekben lámpákkal teremtettek hangulatos légkört. Az ostiai Nettuno fürdő kazántermében például 27 lámpát találtak, ami a világítás jelentőségére utal e terekben.

A világítóeszközök árazása tükrözte a római társadalom gazdasági viszonyait. Diocletianus császár Kr. u. 301-ben kiadott árszabályozása szerint tíz darab agyaglámpa négy dénárba került – ez az ár még a kevésbé tehetős rétegek számára is elérhető volt. Egy szabad munkás éves bére ugyanis 125–250 dénár körül mozgott.

Technológiai újítások

A késő ókorban az üveg vált a világítás technológiai fejlődésének kulcsává. Először a Földközi-tenger keleti részén, majd nyugaton is elterjedtek az üveglámpák, amelyek lebegő kanócot tartalmaztak egy olajjal töltött üvegedényben. Ezek az eszközök kiváló alternatívát jelentettek a terrakotta lámpákkal szemben, különösen akkor, amikor az olajhoz való hozzáférés nehezebbé vált.