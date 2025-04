Mély sebeket hagyott maga után a hírhedt angol portyázó

Sir Francis Drake (1540 körül – 1596) az angol történelem egyik legismertebb tengerésze, felfedezője és kalóza volt. Ifjúkorában a rabszolgakereskedelemben szerzett tapasztalatokat, később pedig a spanyolok elleni hadműveletek vezetőjeként vált híressé.

1577 és 1580 között másodikként hajózta körbe a világot, ezzel jelentős hírnevet és vagyont szerzett.

Erzsébet királynő 1581-ben lovaggá ütötte, így hivatalosan is elismerték portyázásait, amelyek során számos spanyol gyarmatot és hajót fosztott ki.

Drake később a spanyol Armada elleni küzdelemben is kulcsszerepet játszott, mielőtt 1596-ban, egy karibi expedíció során meghalt.

Erzsébet királynő 1581-ben lovaggá ütötte, így hivatalosan is elismerték portyázásait. Kép: Open AI

Francis Drake árnya Galíciában

Négy és fél évszázad telt el azóta, hogy Francis Drake hadjárata nyomán lángba borult Galícia, mégis újabb és újabb nyomok kerülnek elő a kalóz pusztításáról. A legutóbbi felfedezés a Pontevedra megyei Poio településéhez tartozó Tambó szigetén történt, ahol a közelmúltbeli régészeti ásatások során a Santa María de Gracia kolostor maradványaira bukkantak. Az Irmandade Illa de Tambo egyesület szerint az épület a 7. században épült, és annak idején a sziget kulturális és vallási központja volt. A kolostort 1589-ben rombolták le, amikor Drake hadjárata során feldúlta a környéket.

La Coruña ostroma és a nép hősiessége

A kolostor pusztulása szorosan összefügg La Coruña 1589-es ostromával, amely során Drake 150 hajóból álló flottájával és mintegy 8000 katonával támadta meg a várost. A Pescadería negyed romokban hevert, a támadók válogatás nélkül pusztítottak. A város falait férfiak és nők együtt védték, köztük a később legendássá vált María Pita is, aki példamutató bátorságával megfordította a csata menetét. Bár sok ártatlan ember vesztette életét, végül a galíciaiak győzedelmeskedtek, és a kalózok visszavonulásra kényszerültek. Ezt követően Drake dél felé, a Rías Baixas irányába hajózottt, ahol tovább folytatta dúlásait, többek között a Tambó szigetén lévő kolostor elpusztításával.

Mély sebeket hagyott maga után az angol portyázó

Francis Drake már jóval La Coruña ostroma előtt is a spanyol koronát gyengítette. 1566-ban a Fülöp-szigeteki expedíciója során zendülések felbújtójaként, gyilkosságokkal és emberrablásokkal szerzett hírnevet. Ezt követően a Karib-tenger térségében hajtott végre portyákat. 1585-től a galíciai partokat is célba vette, hogy pánikot keltsen és kifossza a spanyol városokat. A portyák során Drake nemcsak anyagi károkat okozott, vallási képeket pusztított el, papokat bántalmazott, és sok spanyolt ejtett túszul. Ezek a tettek mély gyűlöletet szítottak Spanyolországban I. Erzsébet angol királynő ellen is, aki Drake portyáit nemcsak támogatta, hanem 1581-ben lovaggá is ütötte őt, ezzel állami rangra emelve a kalózkodást.