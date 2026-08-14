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tűzvész

Szomorú felvételek: így néztek ki Horvátország népszerű helyszínei a pusztítő tűz előtt – Galéria

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Pusztító tűz tombol Horvátország népszerű üdülőövezetében, Omiš-ban és környékén. Az ország déli részén, Splittől kb. 30 kilométerre, csütörtök este keletkező tűz mostanra számos turistahelyet, tengerparti szakaszt és lakóövezeti részt elért, így százával evakuálják az embereket. Nem tudjuk, mikor láthatjuk legközelebb valódi pompájában a területet, ezért hoztunk egy galériát, amiben megnézheted, milyenek voltak a tűz érintette területek a pusztítás előtt.
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tűzvészerdőtűzHorvátországnagyvilággaléria

Drámai pillanatok zajlanak jelenleg is a horvátországi Omiš területén, ahonnan az erdőtüzek miatt eddig mintegy ezer embert kellett evakuálni. A területen számos magyar is van, az interneten több videót is találni, amelyben a lángok elől menekülő magyar családok láthatók. A helyi hatóságok mindent megtesznek a tűz megfékezésében, ám a szeles időjárás nem nekik kedvez. A tűz mostanra nemcsak lakott területeket, hanem turistahelyek, népszerű tengerpartokat is elért, így az emberek fejében élő idilli kép az ottani horvát partokról ezekben a pillanatokban darabokra foszlik. Hogy az emléküket valódi pompájukban őrizhessük meg, készítettünk egy galériát, amelyben a lángok által felperzselt területek régi arcát mutatjuk meg.

Omiš a horvátországi tűz előtt
Omiš a horvátországi tűz előtt
Fotó: Profimedia

Így festettek Omiš gyönyörű területei a horvátországi tűz előtt

Gondoljunk az óvárosra és a fölötte magasodó középkori erődre, a sziklás hegyoldalak látványára vagy a homokos-kavicsos strandok gondűző mivoltára, Omiš-t jó ideig nem láthatjuk majd eddigi pompájában. A pusztító tűzvész a helyi hírek szerint már a központot is majdnem elérte, a lángok helyenként mindössze 50 méterre járnak onnan, miközben mostanra felperzselték a partokat, a városközpont felett fekvő Borak városrészt, és jelenleg is több irányban terjednek a szeles időjárás miatt. Hogy ne csak a rosszat mutassuk, alább egy olyan galériát hoztunk, amelyben régi szépségében csodálhatod meg Omiš üdülővárosát, a strandokat, a történelmi templomokat, a Cetina folyó partját, a hangulatos kikötőt és a bájos óvárosi részt.

A gyönyörű turistaparadicsom látogatók ezreit vonzotta az év minden szakában.
A város nagyjából 25 kilométerre fekszik Split délkeleti részétől, a Cetina folyó torkolatánál.
Omiš középkori történetének fontos része a kalózkodás. A város stratégiai helyen feküdt, a Cetina folyó pedig természetes védelmet biztosított.
A város mögött meredeken emelkednek a sziklás hegyoldalak, ezért Omiš látványa egészen más, mint a laposabb tengerparti üdülőhelyeké.
A hangulatos kikötőből kisebb turistahajók is szoktak indulni.
A dalmát települések között különlegességnek számítanak az itt található hosszabb, homokos-kavicsos strandok. A városi strand közvetlenül az óváros mellett van.
A tűzvész elűzte a turistákat a tengerpartról.
A különleges tengerpartról gyönyörködhettünk a türkíz színű tengerben.
Az óváros fölött álló középkori erődből fantasztikus kilátás nyílik Omišra, a tengerre és a környező hegyekre.
Omiš híres a klapaének hagyományáról, amely a dalmát kulturális örökség egyik jellegzetes része.
Ez a gyönyörű templom is veszélybe került a pusztító tűzvész miatt.
Galéria: Ilyen gyönyörű volt a tűzvész előtt a horvátországi turistaparadicsom, Omis
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A gyönyörű turistaparadicsom látogatók ezreit vonzotta az év minden szakában.

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