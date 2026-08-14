Szomorú felvételek: így néztek ki Horvátország népszerű helyszínei a pusztítő tűz előtt – Galéria

Drámai pillanatok zajlanak jelenleg is a horvátországi Omiš területén, ahonnan az erdőtüzek miatt eddig mintegy ezer embert kellett evakuálni. A területen számos magyar is van, az interneten több videót is találni, amelyben a lángok elől menekülő magyar családok láthatók. A helyi hatóságok mindent megtesznek a tűz megfékezésében, ám a szeles időjárás nem nekik kedvez. A tűz mostanra nemcsak lakott területeket, hanem turistahelyek, népszerű tengerpartokat is elért, így az emberek fejében élő idilli kép az ottani horvát partokról ezekben a pillanatokban darabokra foszlik. Hogy az emléküket valódi pompájukban őrizhessük meg, készítettünk egy galériát, amelyben a lángok által felperzselt területek régi arcát mutatjuk meg.

Omiš a horvátországi tűz előtt

Fotó: Profimedia

Így festettek Omiš gyönyörű területei a horvátországi tűz előtt

Gondoljunk az óvárosra és a fölötte magasodó középkori erődre, a sziklás hegyoldalak látványára vagy a homokos-kavicsos strandok gondűző mivoltára, Omiš-t jó ideig nem láthatjuk majd eddigi pompájában. A pusztító tűzvész a helyi hírek szerint már a központot is majdnem elérte, a lángok helyenként mindössze 50 méterre járnak onnan, miközben mostanra felperzselték a partokat, a városközpont felett fekvő Borak városrészt, és jelenleg is több irányban terjednek a szeles időjárás miatt. Hogy ne csak a rosszat mutassuk, alább egy olyan galériát hoztunk, amelyben régi szépségében csodálhatod meg Omiš üdülővárosát, a strandokat, a történelmi templomokat, a Cetina folyó partját, a hangulatos kikötőt és a bájos óvárosi részt.