Elképesztő közelségből fotózták a Szaturnuszt – Galéria

Elképesztő felvételeket készített a Földhöz harmadik legközelebbi bolygóról az amerikai Voyager-2 űrszonda 1981. augusztus 25-én, vagyis 45 évvel ezelőtt. A szerkezet elsősorban a Szaturnusz gyűrűrendszerét fotózta, amely számos színben pompázik a képeken. Az évforduló alkalmából galériát készítettünk a fotókból, hogy te is megcsodálhasd a Földünkkel szinte egyidős égitestet, amely csodás árnyalatait annak köszönheti, hogy főként gázokból áll össze.

Sosem látott közelségből készített képeket a Szaturnuszról és annak gyűrűrendszeréről a Voyager-2 űrszonda 1981. augusztus 25-én. Fotó: Shutterstock

Galéria a Szaturnuszról

A 120 ezer 500 kilométer átmérőjű óriás gázbolygó több érdekességgel is rendelkezik. Az egyik például a térfogatának mérete, amely akkora, hogy több mint 750-szer elférne benne a Föld. Ezzel szemben a tömege „mindössze” 95 Földnyi, a Szaturnusz ugyanis főként hidrogénből és héliumból áll. A sűrűsége olyan kicsi, hogy lebegne a vízen. Az átmérőjét nézve, azon 9,5-ször egymás mellé lehetne állítani a bolygónkat, Holdja pedig több száz van. A felső légkörében hatalmas erősségű, 1800 km/órás szelek tombolnak, a gyűrűit pedig megszámlálhatatlan jég- és kőzettörmelék alkotja, amely anyagok „gyűrűesőként” folyamatosan lehullanak a bolygó légkörébe. Az alábbi galériában ezeket a gyűrűket láthatod testközelből!