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galéria

Elképesztő közelségből fotózták a Szaturnuszt – Galéria

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Ma 45 éve, hogy az amerikai Voyager-2 űrszonda sosem látott közelségből készített fotókat a Szaturnuszról és annak gyűrűjéről. A Naprendszer második legnagyobb bolygója 4,5 milliárd éves, tehát majdnem egyidős a Földdel. Ha kíváncsi vagy rá közelről, lapozd végig a Voyager-2 képeiből készült galériánkat a Szaturnuszról!
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galériaVoyager-2Szaturnusznagyvilág

Elképesztő felvételeket készített a Földhöz harmadik legközelebbi bolygóról az amerikai Voyager-2 űrszonda 1981. augusztus 25-én, vagyis 45 évvel ezelőtt. A szerkezet elsősorban a Szaturnusz gyűrűrendszerét fotózta, amely számos színben pompázik a képeken. Az évforduló alkalmából galériát készítettünk a fotókból, hogy te is megcsodálhasd a Földünkkel szinte egyidős égitestet, amely csodás árnyalatait annak köszönheti, hogy főként gázokból áll össze.

Szaturnusz
Sosem látott közelségből készített képeket a Szaturnuszról és annak gyűrűrendszeréről a Voyager-2 űrszonda 1981. augusztus 25-én. Fotó: Shutterstock

Galéria a Szaturnuszról

A 120 ezer 500 kilométer átmérőjű óriás gázbolygó több érdekességgel is rendelkezik. Az egyik például a térfogatának mérete, amely akkora, hogy több mint 750-szer elférne benne a Föld. Ezzel szemben a tömege „mindössze” 95 Földnyi, a Szaturnusz ugyanis főként hidrogénből és héliumból áll. A sűrűsége olyan kicsi, hogy lebegne a vízen. Az átmérőjét nézve, azon 9,5-ször egymás mellé lehetne állítani a bolygónkat, Holdja pedig több száz van. A felső légkörében hatalmas erősségű, 1800 km/órás szelek tombolnak, a gyűrűit pedig megszámlálhatatlan jég- és kőzettörmelék alkotja, amely anyagok „gyűrűesőként” folyamatosan lehullanak a bolygó légkörébe. Az alábbi galériában ezeket a gyűrűket láthatod testközelből!

A Szaturnusz gyűrűrendszerének különböző részei közötti kémiai összetételbeli eltérések finom színeltérések formájában
A Szaturnusz légkörében található kiterjedt, szalagszerű felhőszerkezet zöld szűrőn keresztül
A gyűrűrendszer árnyékának az egyenlítői régióra vetülése és viharfelhők képe a Szaturnusz középső szélességi fokain
A Szaturnusz különböző összetételű, eltérő színű gyűrűi
Nagy felbontású felvételek a Szaturnusz gyűrűiről
A Voyager-2 ultraibolya, ibolya és zöld szűrőkön keresztül készített felvételei a Szaturnuszról, 2,43 millió kilométerre a gázbolygótól
Galéria: Szaturnusz és gyűrűrendszere, 1981. augusztus 25.
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A Szaturnusz gyűrűrendszerének különböző részei közötti kémiai összetételbeli eltérések finom színeltérések formájában láthatók. A képet 8,9 millió kilométernyi távolságból készített tiszta, narancssárga és ultraibolya képkockákból állították össze.

Generációváltás egy év alatt

A Szaturnuszon az idő is másképp telik. Egyetlen nap mindössze 10 óra 33 perc, egyetlen év pedig 29,5 földi évet jelent. Ha egyetlen ugrással a Szaturnuszon lehetnénk és egy szaturnuszi év eltelte után ugranánk csak haza, a Földön időközben váltotta volna egymást két generáció.

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