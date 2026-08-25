Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
galéria

Bombabiztos vadászgépek – íme a világ leghightechebb honvédelmi fémsasai (Galéria)

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rengeteg veszélyesebb, halálosabb vadászgép létezik a világon a hazánkban alkalmazott Gripeneknél. A svéd gyártmányok még most is hatékonyak, és megvan a maguk előnye, egy fejlettebb arzenállal szemben azonban nem sokáig bírnák a harcot. Galériánkban bemutatjuk a leghightechebb vadászgép-modelleket szerte a világból!
Link másolása
Vágólapra másolva!
galériavadászgépekGripen

Ezidáig ismeretlen meghibásodás miatt zuhant le az egyik 30 milliárd forint értékű JAS 39C/D típusú Gripen Szolnok mellett hétfőn. A pilótát azóta sikeresen megműtötték, az illetékes szervek pedig jelenleg is vizsgálják a hiba okát, várhatóan Svédországból, a Gripenek hazájából is érkezhetnek szakértők. A svéd vadászgépeknek ez a típusa 4,5 generációs modern modellnek számít, mostanra azonban elmarad a még modernebb 4,5-5 generációs, illetve a csúcskategóriás 5. generációs gépekkel szemben. Utóbbiakat, pontosabban a világ top 10 vadászgépét mutatjuk be galériánkban!

Orosz Su-57 vadászgép, a legfejlettebb 5. generációs vadászgépek egyike
Az orosz Su-57 vadászgép a legfejlettebb 5. generációs vadászgépek egyike. Fotó: CHETAN SHIVAKUMAR / The Times of India

High-tech vadászgépek galéria

A világ leghightechebb vadászgépei között döntő többségben amerikai gyártmányok szerepelnek, a top10-es listán azonban feltűnik egy kínai, egy orosz, egy francia, egy svéd, illetve egy brit, német, olasz és spanyol együttműködésben létrehozott vadászgép is. A legeket külön-külön mutatjuk be az alább megtekinthető galériában, amelyből részleteket is megtudhat a világ leghalálosabb fémsasairól!

F/A-18E/F Super Hornet Block III amerikai vadászgép
F-16V / Block 70-72 amerikai vadászrepülő
Eurofighter Typhoon európai vadászrepülő
JAS 39 Gripen E svéd vadászgép
Szu-57 Felon orosz vadászgép
F-15EX Eagle II amerikai vadászrepülő
Dassault Rafale F4 francia vadászgép
Chengdu J-20 Mighty Dragon kínai vadászgép
F-22 Raptor amerikai vadászgép
F-35 Lightning II amerikai vadászgép
JAS 39C/D Gripen MS20 Block 2 magyar változat
Galéria: High-tech vadászgépek, a világ legjobbjai
1/11
10. F/A-18E/F Super Hornet Block III — Az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozókról üzemelő többfeladatú vadászgépe. A Block III modernizáció nagy érintőképernyős pilótafülkét, fejlettebb hálózati képességeket, új fedélzeti számítógépet és továbbfejlesztett elektronikai rendszereket hozott. AN/APG-79 AESA radarja egyszerre több légi és földi célt képes követni. Nem valódi lopakodó, de a kialakításánál már törekedtek a radarészlelhetőség mérséklésére. Különösen értékessé teszi, hogy repülőgép-hordozóról is képes szinte minden fontos harci feladatot ellátni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ekkor derülhet ki biztosan, miért zuhant le a Gripen Szolnokon
Gripen-baleset Szolnokon: tizenhét JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépe maradt Magyarországnak - galéria
Megérkezett az első videó a lezuhant Gripen vadászgépről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!