Bombabiztos vadászgépek – íme a világ leghightechebb honvédelmi fémsasai (Galéria)

Ezidáig ismeretlen meghibásodás miatt zuhant le az egyik 30 milliárd forint értékű JAS 39C/D típusú Gripen Szolnok mellett hétfőn. A pilótát azóta sikeresen megműtötték, az illetékes szervek pedig jelenleg is vizsgálják a hiba okát, várhatóan Svédországból, a Gripenek hazájából is érkezhetnek szakértők. A svéd vadászgépeknek ez a típusa 4,5 generációs modern modellnek számít, mostanra azonban elmarad a még modernebb 4,5-5 generációs, illetve a csúcskategóriás 5. generációs gépekkel szemben. Utóbbiakat, pontosabban a világ top 10 vadászgépét mutatjuk be galériánkban!

Az orosz Su-57 vadászgép a legfejlettebb 5. generációs vadászgépek egyike. Fotó: CHETAN SHIVAKUMAR / The Times of India

High-tech vadászgépek galéria

A világ leghightechebb vadászgépei között döntő többségben amerikai gyártmányok szerepelnek, a top10-es listán azonban feltűnik egy kínai, egy orosz, egy francia, egy svéd, illetve egy brit, német, olasz és spanyol együttműködésben létrehozott vadászgép is. A legeket külön-külön mutatjuk be az alább megtekinthető galériában, amelyből részleteket is megtudhat a világ leghalálosabb fémsasairól!