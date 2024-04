Nincs megállás: tovább zuhannak az árak a Lidl üzleteiben

A már-már nyárba hajló hónapok beköszöntével számos háztartásban megváltoznak és nőnek a kiadások, ezért egyre többeknek kell kétszer is meggondolnia, hogy mi kerül a kosárba. A Lidl éppen ezért továbbra is törekszik a lehető legjobb árak biztosítására; kedvezményeik mértéke pedig számos esetben akár 20-50% között alakul, erre pedig a jövőben is számítani lehet – ígéri az áruházlánc.



Széles körben ismert, hogy a Lidl az év minden szakában a vásárlók érdekeit tartja szem előtt, ehhez pedig leginkább a Lidltől megszokott kedvező ár-érték arány biztosításával tud hozzájárulni, ami amellett, hogy jelentős megtakarítást jelenthet számukra, valóban támogatja is a magyar családokat. Az üzletlánc tartós árcsökkentési programjának keretében eddig több, mint 600 termék árát csökkentette már, melyek között az alapvető árucikkektől a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálhatóak az akár féláron is beszerezhető termékek. Rendkívül népszerűek a Lidl különféle kuponjai is, amelyek azon túl, hogy színt visznek a mindennapi bevásárlásainkba, jelentős megtakarítást, és remek tippeket is jelentenek; például, hogy melyik héten, mi kerüljön az asztalra.