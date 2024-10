A Lidl nem csak az egyik legkedveltebb áruházlánc, de csábító munkahely is

A Lidl hosszú ideje a magyar vásárlók egyik nagy kedvence, ha bevásárlásról van szó, a vállalat azonban folyamatosan dolgozik azon is, hogy az áruházlánc jusson eszünkbe akkor is, ha munkahelyet keresnénk. A kiemelkedő bérek mellett ugyanis számos béren kívüli juttatásra – étkezési kártyára, munkába járási támogatásra és egyéb bérkiegészítésre – is számíthatnak munkavállalóik. A Lidl pontosan tisztában van azzal, hogy sikereit munkavállalói felkészültsége és hozzáállása révén éri el, amit megfelelően honorál is. Mutatjuk a részleteket.

Az egészségünk egy meglehetősen összetett kérdés, nem csupán a megfelelő fizikai állapotunkat jelenti, hanem sokkal többet ennél. A legtöbben minden bizonnyal akkor érezzük magunkat a legjobban, ha a mindennapok során produktívak vagyunk, jól teljesítünk, és meg tudunk birkózni a különböző feladatainkkal. Ezt az egyensúlyt azonban egy hirtelen bekövetkező vagy akár hosszabb ideje fennálló pénzügyi- és jogi nehézség, illetve otthoni problémák könnyen felboríthatják, ami jelentős hatással lehet az egészségünkre is. Éppen ezért felelős munkáltatóként a Lidl holisztikus szintre emelte a munkavállalói jóllétet, és nap mint nap tesz azért, hogy segítse munkatársait testi és lelki jóllétük megőrzésében vagy rehabilitációjukban. Ennek elősegítése érdekében a Lidl Magyarország közel egy éve bevezette a „Számíthatsz Ránk!” pénzügyi, jogi és pszichológiai tanácsadó programját, amelyet egy külső, független szolgáltató biztosít a munkavállalók számára, ráadásul teljesen ingyen. Jó hír, hogy az aktív és a passzív munkavállalók, sőt, még a velük egy háztartásban élő családtagok is bizalmas tanácsadásban részesülhetnek a képzett, többéves tapasztalattal rendelkező, független tanácsadóktól pénzügyi, jogi és magánéleti problémák megoldásában is. Bármilyen nehezebb élethelyzet előállása esetén van tehát hova fordulniuk a szakszerű támogatásért. A Lidl pontosan tisztában van azzal, hogy sikereit munkavállalói felkészültsége és hozzáállása révén éri el, amelyre büszke, és éppen ezért megfelelően honorálja.

A programon túl a Lidl Magyarország saját egészségprogramot is működtet, melynek része a magánegészségbiztosítás és egy extra szabadnap, utóbbi kifejezetten a szűrővizsgálatokon való részvétel céljából vehető igénybe. A vállalat nem titkolt célja tehát, hogy a lakosság körében az elsőszámú és egyben legjobb választás legyen, munkáltatóként éppúgy, mint vásárlói szemmel. Ennek fejében pedig versenyképes béreket és még felsorolni is nehéz, hány fajta vonzó béren kívüli juttatást biztosít munkavállalói számára: Lidl étkezési kártyát, munkábajárási támogatást, baby boxot, karácsonyi ajándékot, munkavállalói kedvezmény programot, ajánlási rendszert, iskolakezdési támogatást, nyári tábort a munkavállalók gyermekei részére, családi napot, sportnapot, csapatépítést, étkezési támogatást – és itt még nem ér véget a sor. A Lidl tehát nem csak stabil és versenyképes vállalatként működik hazánkban, de Magyarország 9. legtöbb alkalmazottat foglalkoztató cégeként mintegy 10.000 munkavállalónak nyújt biztos megélhetést és folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőséget. A Lidl munkavállalóiért tett erőfeszítéseit a TOP Employer 2024 nemzetközi díjjal is kitüntették, valamint a PwC Az Év Legvonzóbb Munkahelye díját is kiérdemelte 2023-ban a kiskereskedelmi kategória első helyezettjeként.

