Új jólléti program épül az Olajág Otthonokban

Az intézményekben élők fizikai és mentális egészségének megőrzése az egyik legfontosabb célkitűzésünk, ezért egy új szenior jólléti program felépítésén dolgozunk.Sokan hallottak már a kék zónákról, ahol az egészséges étkezés és a stressz megfelelő kezelése mellett a közösségi életforma, célok kitűzése, és a rendszeres mozgás mindennapos. Így élnek ezeken a területeken az emberek sokkal tovább és egészségesebben, mint más területeken.

Sokan hallottak már a kék zónákról, ahol az egészséges étkezés és a stressz megfelelő kezelése mellett a közösségi életforma, célok kitűzése, és a rendszeres mozgás mindennapos. Így élnek ezeken a területeken az emberek sokkal tovább és egészségesebben, mint más területeken.

Zenevarázs

Fotó: olajagotthonok.hu

Szerencsések vagyunk, hiszen nálunk a közösség adott, annak funkcionális működését számtalan programmal segítjük. A lakók egyéni kibontakozásánál, céljaik elérésében is jelen vagyunk, akár egy bakancslistás program teljesítésével, akár egy kiállítás vagy közönségtalálkozó megszervezésével.

A sport is egyre nagyobb szerepet kap az otthonaink életében. Minden intézményünkben működik gyaloglóklub, senior örömtánc, egyensúlytréning és egyéb mozgásformák.

Felismertük azonban, hogy akkor tudunk a leghatékonyabban támogatást nyújtani lakóinknak, ha nem csupán az élethosszig tartó tanulásban, generációs találkozásokban, dietetikus által támogatott étkezésben, szenior sportolási lehetőségekben nyújtunk segítséget, hanem mindehhez erős alapot teszünk le, egy szenior jólléti programot felépítve.

Felkértük Bagdi Bella pszichológust, aki egyike az óvodákban és iskolákban működő Boldogságóra Program létrehozóinak, hogy a szenior korosztály számára is segítsen felépíteni egy jólléti programot. Ez az együttműködés, melybe az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportja is bevonódott, elindult és most lépésről-lépésre épül az erős fundamentum. Lezajlott egy több száz főt felölelő kutatás, hogy még jobban, még mélyebben megismerjük a korosztály attitűdjeit, most pedig zajlanak Bagdi Bella Boldogságórái. Megtanuljuk többek között önmagunkat másként szemlélni, hibáinkat elfogadni, toleránsabbnak lenni és még sok egyéb technikát, mely mind a mindennapi jóllétünket célozza. A folyamat újabb állomása lesz a következtetések, tapasztalatok levonása, majd a megszülető – program formájába integrált – tudást átveszik, megtanulják a szakembereink Bagdi Bella pszichológustól, így szerves részévé válik az életünknek, keretet ad minden további törekvésünknek, hogy lakóink valóban új – élménydús, fizikailag és mentálisan kiegyensúlyozottabb - életformát alakíthassanak ki.

www.olajagotthonok.hu