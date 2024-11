Széleskörű karácsonyi adománygyűjtés a Lidl áruházakban

A Lidl Magyarország csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi adománygyűjtő kampányához, hogy közösen tegyék szebbé az ünnepeket a nehéz sorsú családok számára. Az áruházlánc összefogásra hívta vásárlóit, hogy a szeretet ünnepének varázsát minél többek számára tegyék elérhetővé. A Lidl arra bátorítja vásárlóit, hogy a karácsony varázsát osszák meg másokkal is, hogy minél több nélkülöző család asztalára jusson élelmiszer az ünnepi időszakban.

Fotó: Lidl

A Lidl hosszú évek óta elkötelezett a közösségi felelősségvállalás mellett, és a karácsonyi adománygyűjtések révén is igyekszik segíteni a hátrányos helyzetű családokon. Ennek szellemében arra bátorítja vásárlóit, hogy ne csupán saját családjuk számára varázsolják különlegessé az ünnepeket, hanem gondoljanak a nélkülözőkre is. Az ünnepi időszak egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a legkisebb önzetlen gesztusokkal is nagy örömet hozhassunk mások életébe, hiszen minden vásárlás és adomány fontos lépés afelé, hogy minél több rászoruló család számára szebbé váljon az ünnep.



Amennyiben csatlakozunk a karitatív kezdeményezéshez, úgy november 11. és 24. között bármely Lidl áruházban vásárolhatunk 500, 800 és 1000 forintos értékű élelmiszeradomány-utalványokat. Ezeket a Baptista Szeretetszolgálat – az üzletek pakolópultjaira kihelyezett - gyűjtőedényeibe helyezhetjük el. Az így összegyűlt adományok összegét a Szeretetszolgálat az utalványon megjelölt élelmiszerekre váltja be és még karácsony előtt eljuttatja a rászoruló családoknak.



Az élelmiszeradományok mellett úgy is támogathatjuk a rászorulókat, ha az említett időszakban a Lidl karácsonyi filmjében szereplő plüss mosómedvét Lidl Plus kuponnal kedvezményesen, 2499 Ft helyett 1999 Ft-ért megvásároljuk. Minden Lidl Plus kuponnal eladott plüss mosómedve árát az áruházlánc teljes egészében a Baptista Szeretetszolgálatnak adományozza, akik ebből szintén élelmiszereket vásárolnak a hátrányos helyzetű családok számára.

A kívánságok valóra válnak A Lidl számára az advent tehát nem csupán az ajándékozásról és a finom ételekről szól, hanem az összefogásról és a segítségnyújtásról is. A Lidl karácsonyi üzenete, hogy a kívánságok valóra válnak – ugyanis a legkisebb önzetlen gesztusok is jelentős hatással bírhatnak mások számára. „Idén karácsonykor szeretnénk elvinni az ünnep varázsát a hátrányos helyzetű családoknak is, az pedig külön öröm, hogy ezt vásárlóinkkal együtt tehetjük meg. Nagyon örülünk, hogy áruházaink otthont adhatnak a Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezésének. Bízunk benne, hogy sok család karácsonyát tudjuk így együtt meghittebbé tenni” – fogalmazott Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.





