Töltsük fel vitaminkészletünket a téli hónapokban, friss és gyorsfagyasztott zöldség és gyümölcs a Lidlből

A legfrissebb hazai és nemzetközi ajánlások szerint illene naponta legalább 400 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanunk, egészségünket támogatandó, éppen ezért remek hír, hogy a Lidl zöldség- és gyümölcskínálata igazán kiemelkedő. Hetente már legalább 150-féle friss zöldség és gyümölcs közül válogathatunk, amennyiben éppen mégsem találunk fogunkra való friss idényterméket, akkor sem kell lemondanunk a vitaminokról és rostokról, hiszen a gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök tökéletes alternatívát jelentenek. A gyorsfagyasztás során ezek a termékek rendre megőrzik vitamin- és ásványianyag-tartalmukat, állaguk is gyakorlatilag változatlan marad, ugyanis a hirtelen hőmérséklet-csökkenésnek köszönhetően nem keletkeznek olyan jégkristályok, amelyek roncsolnák a sejtjeiket. Az eljárásnak köszönhetően nem találhatók bennük hozzáadott tartósítószerek és adalékanyagok sem, felhasználásuk pedig gyors és kényelmes.



Annak ellenére, hogy a gyorsfagyasztott zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban számos tévhit kering, valójában ezek ugyanúgy hozzájárulnak a napi vitamin- és ásványianyag-bevitelünkhöz, mint a friss változataik. Abból az okból, hogy éppen a megfelelő időpontban szüretelik őket – nem kell utóérlelni őket, és nem is túlérettek – biztosak lehetünk benne, hogy a legjobb minőséget fogyasztjuk. Ráadásul előkészítésük is egyszerűbb, hiszen válogatott, tisztított formában kerülnek csomagolásra, így jelentős időt takaríthatunk meg a főzés során is.



Aki tudatosan szeretne étkezni, érdemes mindig tartania néhány zöldséget és gyümölcsöt a fagyasztójában, így könnyedén beépítheti a mindennapi étkezéseibe, ha valami gyors és tápláló ételt szeretne készíteni. Ha azonban már egyszer kiengedtük őket, ne fagyasszuk újra, inkább dolgozzuk fel az extra mennyiséget, és az elkészült ételt tegyük vissza a fagyasztóba! - ajánlják a szakértők.

Szabó Adri a Lidl dietetikusa szerint érdemes heti többször, sőt akár naponta fogyasztani zöldségeket és gyümölcsöket, mivel ezek hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez és az immunrendszer működéséhez is. A hüvelyesek, mint például a zöldbab, sárgabab, tarkabab és zöldborsó kiemelten fontosak, hiszen a legmagasabb rosttartalmú ételek közé tartoznak. Felhasználhatóságuk sokoldalú, salátát, levest és főzeléket is készíthetünk belőlük. A téli hónapokban a gyümölcsöket is érdemes naponta fogyasztani, például bogyós gyümölcsökkel ízesített joghurtot, smoothie-t vagy kását készíteni. A gyümölcsök nemcsak vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, hanem olyan antioxidánsokat is, amelyek segítenek megvédeni a sejtjeinket a káros hatásoktól. A káposztafélék, mint a brokkoli, karfiol és kelbimbó, valamint a gyökérzöldségek szintén jó alapanyagnak bizonyulnak a rohanó mindennapok során, hiszen szinte bármilyen ételhez gyorsan hozzáadhatók, és a leveseket is gazdagíthatjuk velük.



Összegzésül elmondhatjuk, hogy a Lidl zöldség- és gyümölcskínálata valóban minden igényt kielégít, legyen szó friss, vagy gyorsfagyasztott termékekről: az egészségtudatos vásárlók számára a széles választék és a magas minőség biztosítja, hogy könnyedén beépíthessék a napi étrendjükbe a vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag ételeket, s a fenntartható életmód felé is egy komoly lépést tegyenek. Hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca nemcsak kényelmes és gyors megoldásokat kínál, hanem hozzájárul a tudatos táplálkozásunkhoz, segítve minket abban, hogy minden nap friss és egészséges alapanyagokkal támogassuk családunk jólétét.