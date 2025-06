Itt az újabb botrány: Brüsszel EU-s pénzből folytat lejáratókampányokat EU-s cégek ellen

A kiszivárgott iratok szerint az Európai Bizottság jelentős anyagi támogatást nyújtott különféle NGO-knak, hogy azok megosztó ügyekben folytassanak kampányokat, indítsanak pereket és gyakoroljanak politikai nyomást – különösen német energetikai vállalatok, köztük szénerőművek ellen. A teljes finanszírozás titokban történt, és részben a német közpénzekből történt az aktivisták támogatása. A brüsszeli papírok példátlan együttműködést mutatnak uniós hivatalnokok és civil mozgalmak között – írja a welt.de.

Brüsszel lobbistáknak fizetett, hogy EU-s cégekkel pereskedjenek

Fotó: KIN CHEUNG / POOL

Brüsszel EU-s pénzből rendelt támadást EU-s cégek ellen?

A ClientEarth például 350 ezer eurót (közel 141 millió forintot) kapott konkrét megbízással arra, hogy német szénerőműveket peres eljárásokba vonjon be, és ezzel fokozza az üzemeltetők pénzügyi és jogi terheit. Egy másik célpont a Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény volt, amely ellen a Friends of the Earth szintén EU-s forrásból indított lejáratókampányt – annak ellenére, hogy a Bizottság másik részlege támogatta az egyezményt. A Welt am Sonntag szerint a szerződések nem általános célokat írtak elő, hanem pontosan megszabott tevékenységeket:

hány lobbilevél készüljön, hány bejegyzést tegyenek közzé a közösségi médiában, és hány találkozót szervezzenek parlamenti képviselőkkel.

Kritikusok szerint ez jogi kérdéseket is felvet. Monika Hohlmeier, a CSU EP-képviselője úgy fogalmazott: ez világos esete a közpénzek politikai célú felhasználásának. Szerinte Sinkevičius és Timmermans idején olyan szervezetek jutottak forrásokhoz, amelyek radikális kampányokat, rejtett nyomásgyakorlást és döntéshozók befolyásolását tűzték ki célul. Különösen aggasztónak nevezte, hogy mezőgazdasági cégeket és energiavállalatokat próbáltak kiszorítani a piacról bírósági ügyek és megnehezített bizonyítási szabályok révén.

A pénzek a LIFE-programon keresztül kerültek kifizetésre, amely évente körülbelül 15 millió eurót biztosít civil szervezetek fenntartására. A Welt am Sonntag szerint ez az összeg 2026-ra még növekedhet is – annak ellenére, hogy egyre többen kritizálják a programot. Svenja Hahn, az FDP alelnöke és EP-képviselője teljes körű kivizsgálást követel. Szerinte az emberek joggal érezhetik úgy, hogy az EU csak a saját nézeteivel egyező álláspontokat támogatja – közpénzből. Ez pedig komolyan rombolja az intézményekbe vetett bizalmat. A Bizottság egyelőre nem adott egyértelmű válaszokat, csak általános ígéretekkel reagált – a valódi átláthatóság pedig továbbra is várat magára.