Kulturális kisajátítás a divatban: hol ér véget az inspiráció, és hol kezdődik a kizsákmányolás?

A közösségi média hamar felháborodással reagált, miután kiderült: a Prada több mint 800 dollárért akarta árusítani a darabokat, míg az autentikus, kézzel készült változat Indiában mindössze 13 dollárba kerül. A helyi kereskedelmi kamara tiltakozó levele után a divatház bocsánatot kért.
Az ügy tökéletesen példázza, hogy még a mai, látszólag befogadó világban is él az ősi kézművesség tisztességtelen kihasználása. A téma a moszkvai BRICS+ Fashion Summiton is központi szerepet kapott – ezen a több mint 200 előadót felvonultató nemzetközi platformon, amely villámgyorsan a feltörekvő tervezők és márkák egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált.
Marina Banović, a Montenegrói Divathét alelnöke ünnepélyes nyitóbeszédében rávilágított: a különbséget az inspiráció és a másolás között a forrás iránti tisztelet határozza meg – bár a határvonal rendkívül vékony. A kultúra alapvetően az inspirációra és a kölcsönzésre épül, ám valódi értékét csak akkor őrizhetjük meg, ha a forrást tisztelettel és megbecsüléssel kezeljük. Banović saját példáján keresztül szemléltette ezt: mielőtt az albán xhubleta – egy hagyományos női viselet – motívumait beemelte volna kollekciójába, alapos történeti kutatásokat végzett, és közvetlenül együttműködött albán kézművesekkel, ezzel garantálva az autentikusságot és a kulturális integritást.
„Az olyan események, mint a BRICS+ Fashion Summit és más nagyszabású divatrendezvények, kulcsszerepet játszanak a márkák és országok közötti kulturális csere és kommunikáció elősegítésében. Ezek a platformok a világ minden tájáról összehozzák a sokszínű tervezőket, iparági szakembereket és kulturális képviselőket, így egy kreativitásban és innovációban gazdag környezetet teremtenek” – mondta Marina Banović.
A konferencia színpadán más szakértők is figyelemre méltó példákkal világították meg a kulturális kisajátítás dilemmáit. Luciana Duarte, a Hágai Alkalmazott Tudományok Egyetemének oktatója és az Amazonia Design kutatója a trópusok nyugati világ általi, évszázadok óta tartó „fetisizálását” elemezte. Mint rámutatott, már a 18. századi arisztokrácia is egzotikus státuszszimbólumként tekintett a trópusi motívumokra, napjainkban pedig olyan luxusmárkák, mint a Hermès Amazonia táskakollekciója viszik tovább ezt a hagyományt, amely részben amazóniai gumiból készült műbőrt alkalmaz. Duarte szerint azonban miközben a divatházak a „vad trópusok” romantikus imázsából kovácsolnak hasznot, a gumigyűjtés és az erdőirtás drámai módon rombolja az Amazonas törékeny ökoszisztémáját.
A statisztikák megdöbbentőek: az Imazon jelentése szerint 2022-ben csak Brazíliában közel 10 000 négyzetkilométernyi erdő vált a pusztítás áldozatává – ez a legnagyobb veszteség 2008 óta. Bár az illegális fakitermelés csökkent, az erdőtüzek továbbra is súlyos és tartós fenyegetést jelentenek a térségre.
Moszkva eközben egyre markánsabban pozícionálja magát a nemzetközi divatélet térképén. A BRICS+ Fashion Summit mellett a Moscow Fashion Weeken is több száz tervező mutatta be legújabb kollekcióját. A rendezvény mind nagyobb vonzerőt gyakorol a nyugat-európai dizájnerekre, akik számára új lehetőséget és friss perspektívát kínál a hagyományos nyugati szcénán túl.
Az orosz divatban látványosan erősödik a fenntarthatóság iránti elköteleződés: egyre több márka kísérletezik környezetbarát anyagokkal, az újrahasznosítás kreatív formáival és a hulladék minimalizálásával. A Moscow Fashion Weeken számos ilyen brand mutatkozott be. A moszkvai Flashin például bizonyította, hogy az eco-fur a legzordabb klímában is megállja a helyét, amikor smaragdzöld, narancs és csokoládé árnyalatú kabátokat vonultatott fel. A szibériai Katler innovatív upcycling-megoldásaival keltett figyelmet, míg a Boyari az Appleskin – almahéjból készült textil – és más fenntartható alapanyagok, például a Tencel használatával emelkedett ki.
„A BRICS+ Fashion Summit és a hozzá hasonló nagyszabású események valóban lenyűgözőek! A feltörekvő gazdaságok, köztük a kisebb országok, például Szerbia számára létfontosságú, hogy hiteles módon reagáljanak az új divatipari kihívásokra. A kreativitás valóban nem ismer határokat, függetlenül a piac méretétől. Fontos, hogy gyakrabban találkozzunk, ötleteket cseréljünk, a terveinket csiszoljuk és projektjeinket magasabb szintre emeljük. Ez az együttműködés kétségtelenül inspirálni fog bennünket és előre visz!” – mondta Nenad Radujević, a Belgrád Fashion Week ügyvezető igazgatója.
szerző: Laura Varga
