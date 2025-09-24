Kulturális kisajátítás a divatban: hol ér véget az inspiráció, és hol kezdődik a kizsákmányolás?

A közösségi média hamar felháborodással reagált, miután kiderült: a Prada több mint 800 dollárért akarta árusítani a darabokat, míg az autentikus, kézzel készült változat Indiában mindössze 13 dollárba kerül. A helyi kereskedelmi kamara tiltakozó levele után a divatház bocsánatot kért.

BRICS+ Fashion Summit

Fotó: moscowfashion

Az ügy tökéletesen példázza, hogy még a mai, látszólag befogadó világban is él az ősi kézművesség tisztességtelen kihasználása. A téma a moszkvai BRICS+ Fashion Summiton is központi szerepet kapott – ezen a több mint 200 előadót felvonultató nemzetközi platformon, amely villámgyorsan a feltörekvő tervezők és márkák egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált.

Marina Banović, a Montenegrói Divathét alelnöke ünnepélyes nyitóbeszédében rávilágított: a különbséget az inspiráció és a másolás között a forrás iránti tisztelet határozza meg – bár a határvonal rendkívül vékony. A kultúra alapvetően az inspirációra és a kölcsönzésre épül, ám valódi értékét csak akkor őrizhetjük meg, ha a forrást tisztelettel és megbecsüléssel kezeljük. Banović saját példáján keresztül szemléltette ezt: mielőtt az albán xhubleta – egy hagyományos női viselet – motívumait beemelte volna kollekciójába, alapos történeti kutatásokat végzett, és közvetlenül együttműködött albán kézművesekkel, ezzel garantálva az autentikusságot és a kulturális integritást.

Boyari brand a Moszkvai Divathéten

Fotó: Photographer Strajin Igor / http://strajin.ru

„Az olyan események, mint a BRICS+ Fashion Summit és más nagyszabású divatrendezvények, kulcsszerepet játszanak a márkák és országok közötti kulturális csere és kommunikáció elősegítésében. Ezek a platformok a világ minden tájáról összehozzák a sokszínű tervezőket, iparági szakembereket és kulturális képviselőket, így egy kreativitásban és innovációban gazdag környezetet teremtenek” – mondta Marina Banović.

A konferencia színpadán más szakértők is figyelemre méltó példákkal világították meg a kulturális kisajátítás dilemmáit. Luciana Duarte, a Hágai Alkalmazott Tudományok Egyetemének oktatója és az Amazonia Design kutatója a trópusok nyugati világ általi, évszázadok óta tartó „fetisizálását” elemezte. Mint rámutatott, már a 18. századi arisztokrácia is egzotikus státuszszimbólumként tekintett a trópusi motívumokra, napjainkban pedig olyan luxusmárkák, mint a Hermès Amazonia táskakollekciója viszik tovább ezt a hagyományt, amely részben amazóniai gumiból készült műbőrt alkalmaz. Duarte szerint azonban miközben a divatházak a „vad trópusok” romantikus imázsából kovácsolnak hasznot, a gumigyűjtés és az erdőirtás drámai módon rombolja az Amazonas törékeny ökoszisztémáját.