Pozitív idősödés és az Olajág Otthonok

2024-ben kezdtük el azt a nagy kutatást, mely segít megismerni, még átfogóbban megérteni a velünk élők gondolatait, felfogását, viselkedését. Miért fontos mindez? Mert szeretnénk elérni, hogy az Olajág Otthonokban élők jólléte erősödjön, elfogadóbbak, és befogadóbbak legyenek, célokat fogalmazzanak meg, örömmel éljék meg a mindennapokat. Támogatni akarjuk a pozitív idősödés megértését, megélését, hiszen egy idősotthonnak nemcsak az a feladata, hogy biztos lakhatást, színvonalas ápolási-gondozási, és sokrétű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítson, hanem az is, hogy a lakók fizikai és mentális egészségének megőrzése mellett a jóllét, és a pozitív idősödés megélését is segítse. Intézményeinkben lezajlott az első 10 alkalmas Senior Boldogságóra, most pedig elkezdődött minden Olajág Otthonban a Senior Boldogságóra - Pozitív Idősödés és Lelki Egészségfejlesztés program, melyet Bagdi Bella pszichológus dolgozott ki, és fejleszt a tapasztalatok alapján folyamatosan, s melynek részese az ELTE PPK is. Az eddigi eredményeket a Debreceni Egyetem által szervezett 2025-ös Gerontológiai Napok konferenciáján be is mutattunk.

Verses dalos találkozó a pátyi Olajág Otthonban, Forrás: olajagotthonok.hu

Ezek tükrében kíváncsi lettem, mit mond az AI a pozitív idősödésről. Íme:

„A pozitív idősödés egy olyan életfilozófia és kutatási terület, amely az időskort nem negatívumként, hanem az élettapasztalat, a bölcsesség és a személyes növekedés lehetséges forrásaként kezeli. Ez az elfogadás magában foglalja az öregedéshez kapcsolódó negatív sztereotípiák és az öregedésellenes attitűdök leküzdését is.

Pozitív megközelítés:

A pozitív idősödés arra törekszik, hogy az idősebb életkort örömteli, aktív és értelmes időszaknak lássa, nem pedig hanyatlásnak.

Sztereotípiák lebontása:

Kiemeli a kortárs kultúrában elterjedt negatív sztereotípiák leküzdését, amelyek az öregedést a csökkenő képességekkel és a társadalmi kirekesztéssel azonosítják.

Értékes tapasztalatok:

Hangsúlyozza az időskorral járó tapasztalatok, a bölcsesség és a mentális rugalmasság értékét.

Aktív életmód:

Támogatja az aktív életmódot és a folyamatos tanulást, hogy az idősebbek teljes életet élhessenek.”