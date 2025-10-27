Pozitív idősödés és az Olajág Otthonok

2024-ben kezdtük el azt a nagy kutatást, mely segít megismerni, még átfogóbban megérteni a velünk élők gondolatait, felfogását, viselkedését. Miért fontos mindez? Mert szeretnénk elérni, hogy az Olajág Otthonokban élők jólléte erősödjön, elfogadóbbak, és befogadóbbak legyenek, célokat fogalmazzanak meg, örömmel éljék meg a mindennapokat. Támogatni akarjuk a pozitív idősödés megértését, megélését, hiszen egy idősotthonnak nemcsak az a feladata, hogy biztos lakhatást, színvonalas ápolási-gondozási, és sokrétű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítson, hanem az is, hogy a lakók fizikai és mentális egészségének megőrzése mellett a jóllét, és a pozitív idősödés megélését is segítse. Intézményeinkben lezajlott az első 10 alkalmas Senior Boldogságóra, most pedig elkezdődött minden Olajág Otthonban a Senior Boldogságóra - Pozitív Idősödés és Lelki Egészségfejlesztés program, melyet Bagdi Bella pszichológus dolgozott ki, és fejleszt a tapasztalatok alapján folyamatosan, s melynek részese az ELTE PPK is. Az eddigi eredményeket a Debreceni Egyetem által szervezett 2025-ös Gerontológiai Napok konferenciáján be is mutattunk.
Ezek tükrében kíváncsi lettem, mit mond az AI a pozitív idősödésről. Íme:
„A pozitív idősödés egy olyan életfilozófia és kutatási terület, amely az időskort nem negatívumként, hanem az élettapasztalat, a bölcsesség és a személyes növekedés lehetséges forrásaként kezeli. Ez az elfogadás magában foglalja az öregedéshez kapcsolódó negatív sztereotípiák és az öregedésellenes attitűdök leküzdését is.
Pozitív megközelítés:
A pozitív idősödés arra törekszik, hogy az idősebb életkort örömteli, aktív és értelmes időszaknak lássa, nem pedig hanyatlásnak.
Sztereotípiák lebontása:
Kiemeli a kortárs kultúrában elterjedt negatív sztereotípiák leküzdését, amelyek az öregedést a csökkenő képességekkel és a társadalmi kirekesztéssel azonosítják.
Értékes tapasztalatok:
Hangsúlyozza az időskorral járó tapasztalatok, a bölcsesség és a mentális rugalmasság értékét.
Aktív életmód:
Támogatja az aktív életmódot és a folyamatos tanulást, hogy az idősebbek teljes életet élhessenek.”
Az Olajág Otthonok működése is magában foglalja ezeket a célokat, melynek keretében szenior sportfoglalkozások, élethosszig tartó tanulás biztosítása és számtalan közösségépítő, tartalmas szabadidős program, valamint az idősek, az időskor, és az idősotthoni lét kapcsán még mindig jelenlévő negatív attitűd megváltoztatásának szándéka is jelen van a mindennapjainkban. A Generációs programok keretében szinte minden korosztály megjelenik az Olajág Otthonokban, ahol a tartalmas szabadidő közös eltöltése élményt nyújt minden résztvevőnek. A Bakancslista Program célok kitűzését és megvalósítását támogatja, hasonló módon, mint az országos szenior versenyeken való részvétel, legyen az Szenior Örömtánc, gyaloglás vagy tudás alapú vetélkedő.
