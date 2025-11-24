Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések

Illegális termék = fokozott egészségügyi kockázat

Magánszemély Magyarországon legálisan a nemzeti dohányboltokban vásárolhat hagyományos dohányterméket (pl. cigaretta, vágott dohány), és olyan, füst nélküli dohányipari termékeket is, mint a hevítéses technológiák, vagy a nikotinpárna. „Hazánkban minden, más forrásból beszerzett dohányipari termék illegálisnak minősül, ami azon túl, hogy adókiesést okoz az államnak, a fogyasztókra is komoly veszélyt jelenthet, hiszen ezek nincsenek bevizsgálva, nem követik a vonatkozó biztonsági előírásokat: a nikotintartalmuk gyakran többszöröse a megengedettnek, szennyezett alapanyagokat, ismeretlen összetevőket és fokozott egészségügyi kockázatokat rejthetnek” – hívja fel a figyelmet Dr. Domokos Ferenc pénzügyőr dandártábornok, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója.

Forrás: NAV

Fagyasztott húsba, lámpabúrába rejtett cigaretta

A NAV adózási, vámügyi, rendészeti és nyomozási feladatokat is ellátó hatóság. Raktáraikban jelenleg is számos illegális gyárból származó hamis termékeket őriznek. Az ilyen gyárak gyakran rabszolgaként dolgozó, a külvilágtól teljesen elzárt munkásokat alkalmaznak, borzalmas higiéniai körülmények között – mindezt kizárólag a magas profit elérése érdekében.

Az illegális termékeket gyakran elrejtve próbálják célba juttatni, de a NAV járőrei és nyomozói kifinomult módszerekkel dolgoznak. Eszköztárukba tartozik a kockázatelemzés, a fedőáru vizsgálata és a gyanús szállítmányok nyomon követése is. Tóth András pénzügyőr ezredes, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatója szerint a legextrémebb csempész-módszereket is lefülelik: „volt, hogy lámpabúrákba rejtve, vagy fagyasztott hús alatt, vagy éppen lezárt konzervdobozokban találtak illegális terméket.” Ebben a munkában különlegesen kiképzett kutyák is segítik a bevetési járőrőröket, de a határ mellett a csempészekkel szemben már drónokat is bevetnek.

Forrás: NAV

Ne dőljünk be az online csalóknak!

Az új típusú, füst nélküli termékek jellemzően interneten keresztüli illegális csatornákon találnak gazdára. Azonban az ilyen külföldi webshopok esetében az sem ritka, hogy a jóhiszemű vevő bankkártya adatai bánják, vagy éppen sosem érkezik meg a megrendelt termék. Ennek megakadályozására a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) aktívan monitorozza az online felületeket, keresik az illegális termékeket forgalmazó weboldalakat, és ha ilyet találnak, lekapcsolják, vagy blokkolják azok elérését. A NAV együttműködik a futárcégekkel is annak érdekében, hogy kiszűrje az online rendelések útján érkező illegális dohánytermékeket.