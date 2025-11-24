Hírlevél

Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések

„Ne dőljünk be az olcsóbbnak tűnő, de ismeretlen eredetű termékeknek! Az illegális dohányipari termékek fokozott veszélyt jelenthetnek az egészségünkre, és a társadalmunkra egyaránt” – hangsúlyozzák a szakértők. Bár itthon csak a nemzeti dohányboltokban lehet legális termékekhez jutni, a csempészek és hamisítók találékonysága szinte kimeríthetetlen, ezért az ellenük folyó küzdelem is széleskörű összefogást igényel. Az ellenőrzések és razziák mellett drónok és kiképzett kutyák is segítik a NAV szakembereinek munkáját, az online kereskedelem térnyerése viszont új területeken jelent kihívást.
Illegális termék = fokozott egészségügyi kockázat

Magánszemély Magyarországon legálisan a nemzeti dohányboltokban vásárolhat hagyományos dohányterméket (pl. cigaretta, vágott dohány), és olyan, füst nélküli dohányipari termékeket is, mint a hevítéses technológiák, vagy a nikotinpárna. „Hazánkban minden, más forrásból beszerzett dohányipari termék illegálisnak minősül, ami azon túl, hogy adókiesést okoz az államnak, a fogyasztókra is komoly veszélyt jelenthet, hiszen ezek nincsenek bevizsgálva, nem követik a vonatkozó biztonsági előírásokat: a nikotintartalmuk gyakran többszöröse a megengedettnek, szennyezett alapanyagokat, ismeretlen összetevőket és fokozott egészségügyi kockázatokat rejthetnek” – hívja fel a figyelmet Dr. Domokos Ferenc pénzügyőr dandártábornok, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója.

Fagyasztott húsba, lámpabúrába rejtett cigaretta

A NAV adózási, vámügyi, rendészeti és nyomozási feladatokat is ellátó hatóság. Raktáraikban jelenleg is számos illegális gyárból származó hamis termékeket őriznek. Az ilyen gyárak gyakran rabszolgaként dolgozó, a külvilágtól teljesen elzárt munkásokat alkalmaznak, borzalmas higiéniai körülmények között – mindezt kizárólag a magas profit elérése érdekében.

Az illegális termékeket gyakran elrejtve próbálják célba juttatni, de a NAV járőrei és nyomozói kifinomult módszerekkel dolgoznak. Eszköztárukba tartozik a kockázatelemzés, a fedőáru vizsgálata és a gyanús szállítmányok nyomon követése is. Tóth András pénzügyőr ezredes, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatója szerint a legextrémebb csempész-módszereket is lefülelik: „volt, hogy lámpabúrákba rejtve, vagy fagyasztott hús alatt, vagy éppen lezárt konzervdobozokban találtak illegális terméket.” Ebben a munkában különlegesen kiképzett kutyák is segítik a bevetési járőrőröket, de a határ mellett a csempészekkel szemben már drónokat is bevetnek.

Ne dőljünk be az online csalóknak!

Az új típusú, füst nélküli termékek jellemzően interneten keresztüli illegális csatornákon találnak gazdára. Azonban az ilyen külföldi webshopok esetében az sem ritka, hogy a jóhiszemű vevő bankkártya adatai bánják, vagy éppen sosem érkezik meg a megrendelt termék. Ennek megakadályozására a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) aktívan monitorozza az online felületeket, keresik az illegális termékeket forgalmazó weboldalakat, és ha ilyet találnak, lekapcsolják, vagy blokkolják azok elérését. A NAV együttműködik a futárcégekkel is annak érdekében, hogy kiszűrje az online rendelések útján érkező illegális dohánytermékeket.

A feketekereskedelem nemcsak az állami költségvetést károsítja, de a vásárlót is veszélyeztetheti. A NAV egyik legfontosabb célja az illegális kereslet csökkentése: tájékoztatással, prevencióval és közérthető üzenetekkel. A legfontosabb tehát: "Itthon csak trafikból!"

https://egeshelyett.hu/

Ez a tartalom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illegális Dohány Elleni Munkacsoportjának céljaival összhangban és azok támogatására a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. közreműködésével jelent meg.


 

 

