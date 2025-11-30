Így működnek az Aktív Iskola mentoriskolái – példamutatás, közösség és fejlődés

Az Aktív Iskola program évek óta bizonyítja, hogy a mozgás nemcsak egészségfejlesztő, hanem közösségformáló erő is. A program fejlődésének fontos mérföldköve lett a Mentoriskola hálózat, amely pilot jelleggel indult el a 2024/2025-ös tanévben, és már a második pilot évben is látható, hogy jelentős potenciállal bír.

A mentoriskolák szerepéről és feladatairól az Aktív Iskola program egyik szakértője, Tóthné Dr. Kälbli Katalin mesélt nekünk.

Forrás: MDSZ-Aktív Iskola

A Mentoriskola program első évében kilenc, a második tanévben már tizennyolc intézmény vehetett részt a kezdeményezésben, az ország tizen­négy vármegyéjéből és Budapestről. A kiválasztás az első két pilot év alatt nem volt véletlenszerű: olyan iskolák kaptak felkérést, amelyek az elmúlt években kiemelkedő minőségben valósították meg az Aktív Iskola programot, következetesen építették be a mozgást a mindennapi iskolai életbe, és működésük valóban példaértékű mások számára. A cél egyszerre az elismerés, a programban résztvevő iskolák szakmai támogatása, továbbá egy olyan országos hálózat kialakítása, ahol a tudás és a jógyakorlatok szabadon áramlanak.

A mentoriskolák munkája több szinten is meghatározó. Az év eleji nyitó workshopokon tapasztalataikat megosztva segítik a többi Aktív Iskolát abban, hogy a programot valóban magas színvonalon tudják megvalósítani. Az intézmények év közben is folyamatosan elérhetők: telefonon, e-mailben vagy személyesen nyújtanak szakmai tanácsot a hozzájuk forduló iskoláknak. Emellett a vármegyéjükben szervezett eseményeken is képviselik a programot, és minden tanévben szakmai napot tartanak, ahol betekintést engednek az aktív tanórák, az aktív szünetek, a tanulói csapat működése vagy éppen a témahetek gyakorlati megvalósításába. Mindezzel nemcsak a tudásmegosztást, hanem a kapcsolatok és a közösségek építését is támogatják.

A mentoriskolák különlegessége abban rejlik, hogy működésükben jól megfigyelhető a mozgás mindennapokba történő intézményi szintű beépülése. A fizikai aktivitás nem csupán a testnevelésórákon jelenik meg: a tanórák során is megvalósulnak aktív tanulási módszerek, az óraközi szünetekben rendszeresek a szabad levegőn töltött aktív kikapcsolódások, és kiemelt szerepet kap az Aktív Tanulói Csapat működtetése is. Ezek az iskolák abban is példát mutatnak, hogy az egész tantestület egységes szemlélettel fordul a program felé, és az iskola vezetése következetesen támogatja a megvalósulást.