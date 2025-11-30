Így működnek az Aktív Iskola mentoriskolái – példamutatás, közösség és fejlődés

Az Aktív Iskola program évek óta bizonyítja, hogy a mozgás nemcsak egészségfejlesztő, hanem közösségformáló erő is. A program fejlődésének fontos mérföldköve lett a Mentoriskola hálózat, amely pilot jelleggel indult el a 2024/2025-ös tanévben, és már a második pilot évben is látható, hogy jelentős potenciállal bír.
A mentoriskolák szerepéről és feladatairól az Aktív Iskola program egyik szakértője, Tóthné Dr. Kälbli Katalin mesélt nekünk.
A Mentoriskola program első évében kilenc, a második tanévben már tizennyolc intézmény vehetett részt a kezdeményezésben, az ország tizennégy vármegyéjéből és Budapestről. A kiválasztás az első két pilot év alatt nem volt véletlenszerű: olyan iskolák kaptak felkérést, amelyek az elmúlt években kiemelkedő minőségben valósították meg az Aktív Iskola programot, következetesen építették be a mozgást a mindennapi iskolai életbe, és működésük valóban példaértékű mások számára. A cél egyszerre az elismerés, a programban résztvevő iskolák szakmai támogatása, továbbá egy olyan országos hálózat kialakítása, ahol a tudás és a jógyakorlatok szabadon áramlanak.
A mentoriskolák munkája több szinten is meghatározó. Az év eleji nyitó workshopokon tapasztalataikat megosztva segítik a többi Aktív Iskolát abban, hogy a programot valóban magas színvonalon tudják megvalósítani. Az intézmények év közben is folyamatosan elérhetők: telefonon, e-mailben vagy személyesen nyújtanak szakmai tanácsot a hozzájuk forduló iskoláknak. Emellett a vármegyéjükben szervezett eseményeken is képviselik a programot, és minden tanévben szakmai napot tartanak, ahol betekintést engednek az aktív tanórák, az aktív szünetek, a tanulói csapat működése vagy éppen a témahetek gyakorlati megvalósításába. Mindezzel nemcsak a tudásmegosztást, hanem a kapcsolatok és a közösségek építését is támogatják.
A mentoriskolák különlegessége abban rejlik, hogy működésükben jól megfigyelhető a mozgás mindennapokba történő intézményi szintű beépülése. A fizikai aktivitás nem csupán a testnevelésórákon jelenik meg: a tanórák során is megvalósulnak aktív tanulási módszerek, az óraközi szünetekben rendszeresek a szabad levegőn töltött aktív kikapcsolódások, és kiemelt szerepet kap az Aktív Tanulói Csapat működtetése is. Ezek az iskolák abban is példát mutatnak, hogy az egész tantestület egységes szemlélettel fordul a program felé, és az iskola vezetése következetesen támogatja a megvalósulást.
És hogy miért éri meg mentorsulinak lenni? A mentoriskoláknak nyújtott elismerések közé tartozik, hogy az MDSZ nyilvánosságot biztosít számukra az Aktív Iskola felületein, kommunikációs csomagot kapnak, médiamegjelenési lehetőségekhez jutnak, valamint pontjóváírásban részesülnek az Aktív Iskola webshopban.
A hálózat tagjai szerint a mentoriskolai státusz nemcsak külső elismerést hoz, hanem belső fejlődést is. A diákok lelkesebbek, a pedagógusok szakmailag és közösségileg is megerősödnek, és az intézmény népszerűsége is nő. A visszajelzések alapján az Aktív Iskola program és azon belül a mentoriskolai szerep kézzelfoghatóan javítja az iskolai közösség életét: többen mozognak, erősebb a csapatszellem, és érezhetően jobb az iskolai légkör. A mentoriskolák működése azt bizonyítja, hogy a mozgásközpontú iskolai kultúra akkor a leghatékonyabb, ha közösségi összefogáson, tudásmegosztáson és jó példákon alapul. A hálózat így nemcsak támogatja az Aktív Iskolák fejlődését, hanem hosszú távon az egész magyar iskolarendszer szemléletét formálhatja.
Az Aktív Iskola program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.
További információ: www.aktiviskola.hu