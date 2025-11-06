Többszázezer csomag naponta – az ünnepi csúcs hősei: futárok, applikációk, e-kamionok

A DPD Hungary felkészült az év legforgalmasabb időszakára: új depók, elektromos kamionok és digitális fejlesztések segítik a karácsonyi kézbesítést.

Ahogy megjelennek az első karácsonyi fények, a DPD-nél is kezdetét veszi az év legintenzívebb időszaka. A Black Friday akciók után a csomagforgalom napról napra nő: minden dobozban egy történet, egy ajándék, egy apró figyelmesség lapul. Európa egyik legnagyobb csomagszállítási hálózatának tagjaként a DPD futárai modernkori Mikulásokként róják az utakat, hogy minden ajándék a lehető leggyorsabban és legmagasabb minőségben eljuthasson a megfelelő helyre.

Forrás: DPD Hungary Kft.

A decemberi forgalom akár 50%-kal is meghaladhatja az éves átlagot

Az év végi időszak a csomaglogisztika legforgalmasabb heteit jelenti. A magyar kiscsomaglogisztika hálózatán naponta átlagosan több, mint 600 000 csomag halad át. A forgalom decemberben akár 50%-kal is magasabb, mint egy átlagos hónapban, így a futárok és a háttérben dolgozó diszpécserek, raktári munkatársak és ügyfélszolgálatosok valódi hőstetteket visznek véghez, hogy minden csomag időben odaérjen.

„A december nálunk nemcsak a szeretet, hanem a teljesítmény hónapja is”

– mondja Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezetője.

„Az év utolsó heteiben a teljes csapat egy célért dolgozik: hogy a csomagok, amik sokszor személyes ajándékok, történetek, érzések, időben és épségben célba érjenek. A futár, mint egy extrém sportoló, hihetetlen kitartással és lelkesedéssel veti bele magát az előtte álló feladatok elvégzésébe.”

Új korszak a csomagszállításban: megérkeztek az első e-kamionok

A DPD Hungary 2025-ben stratégiai lépésként öt teljesen elektromos Scania R 400E B6x2*4NB CR20H járművet állított forgalomba, amelyek a depók közötti éjszakai csomagszállításokat végzik. A 624 kWh-ás kapacitású akkumulátorral működő kamionok akár 450 kilométeres hatótávra képesek teljes terhelés mellett, és másfél óra alatt teljesen feltölthetők nagy teljesítményű töltőpontokon. A járművek 42 tonnás össztömeggel közlekedhetnek, és a Scania saját fejlesztésű elektromos hajtáslánca garantálja a hatékony, megbízható működést.