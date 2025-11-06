Többszázezer csomag naponta – az ünnepi csúcs hősei: futárok, applikációk, e-kamionok

A DPD Hungary felkészült az év legforgalmasabb időszakára: új depók, elektromos kamionok és digitális fejlesztések segítik a karácsonyi kézbesítést.
Ahogy megjelennek az első karácsonyi fények, a DPD-nél is kezdetét veszi az év legintenzívebb időszaka. A Black Friday akciók után a csomagforgalom napról napra nő: minden dobozban egy történet, egy ajándék, egy apró figyelmesség lapul. Európa egyik legnagyobb csomagszállítási hálózatának tagjaként a DPD futárai modernkori Mikulásokként róják az utakat, hogy minden ajándék a lehető leggyorsabban és legmagasabb minőségben eljuthasson a megfelelő helyre.
A decemberi forgalom akár 50%-kal is meghaladhatja az éves átlagot
Az év végi időszak a csomaglogisztika legforgalmasabb heteit jelenti. A magyar kiscsomaglogisztika hálózatán naponta átlagosan több, mint 600 000 csomag halad át. A forgalom decemberben akár 50%-kal is magasabb, mint egy átlagos hónapban, így a futárok és a háttérben dolgozó diszpécserek, raktári munkatársak és ügyfélszolgálatosok valódi hőstetteket visznek véghez, hogy minden csomag időben odaérjen.
„A december nálunk nemcsak a szeretet, hanem a teljesítmény hónapja is”
– mondja Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezetője.
„Az év utolsó heteiben a teljes csapat egy célért dolgozik: hogy a csomagok, amik sokszor személyes ajándékok, történetek, érzések, időben és épségben célba érjenek. A futár, mint egy extrém sportoló, hihetetlen kitartással és lelkesedéssel veti bele magát az előtte álló feladatok elvégzésébe.”
Új korszak a csomagszállításban: megérkeztek az első e-kamionok
A DPD Hungary 2025-ben stratégiai lépésként öt teljesen elektromos Scania R 400E B6x2*4NB CR20H járművet állított forgalomba, amelyek a depók közötti éjszakai csomagszállításokat végzik. A 624 kWh-ás kapacitású akkumulátorral működő kamionok akár 450 kilométeres hatótávra képesek teljes terhelés mellett, és másfél óra alatt teljesen feltölthetők nagy teljesítményű töltőpontokon. A járművek 42 tonnás össztömeggel közlekedhetnek, és a Scania saját fejlesztésű elektromos hajtáslánca garantálja a hatékony, megbízható működést.
Az e-járművek bevezetése szorosan illeszkedik a DPD Hungary fenntarthatósági stratégiájába: a depóközi szállításokat végző e-kamionok mellett a kézbesítő flottában már több mint 50% az elektromos futárjárművek aránya. Ezzel a DPD hozzájárul a városi levegő minőségének javításához, és logisztikai működésében folyamatosan törekszik a környezeti terhelés csökkentésére.
Így dolgoznak a DPD új elektromos kamionjai:
„Az e-kamionok bevezetése mérföldkő a hazai kiscsomag-logisztikában, és példát mutat az iparágnak. A fenntarthatóság számunkra nemcsak stratégiai cél, hanem mindennapi gyakorlat” – mondja dr. Soltész Gergő, CEE Chief Compliance Officer
Technológia a csomagok mögött
A DPD karácsonyi csúcsterhelés enyhítését fejlett technológiai megoldások is támogatják. A myDPD alkalmazás valós idejű csomagkövetést, időpontmódosítást és csomagponti átirányítást kínál, míg a PickApp felület lehetővé teszi a gyors és egyszerű feladást akár csomagautomatából is.
A DPD országos hálózata több mint 1 500 átvételi pontból áll, melynek száma hamarosan megduplázódik, így a vásárlók kényelmesen, sorban állás nélkül vehetik át küldeményeiket.
A futárok munkáját útvonal-optimalizáló algoritmusok segítik, amelyek valós idejű forgalmi adatok alapján terveznek. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti a károsanyag-kibocsátást is.
Felkészülés a csúcsra
A DPD az ünnepi rohamra kapacitásbővítéssel, új depónyitásokkal és rugalmas működéssel készül. 2025-ben új depók nyíltak Kaposváron, Mosonmagyaróváron, Törökbálinton és Vecsésen, tovább gyorsítva a kiszolgálást és növelve a hálózati lefedettséget.
A vállalat weboldalán novemberben közzéteszi az év végi kézbesítési határidőket, amelyek segítenek abban, hogy minden ajándék időben megérkezzen.
Minden csomag mögött egy emberi történet
A DPD-nél sok futár már 5–10 éve dolgozik, és mindannyian saját „karácsonyi túlélési rutint” alakítottak ki: korábbi kelés, új útvonalak, apró trükkök a jókedv megőrzésére.
„A december mindig hajtós, de ilyenkor mindenki tudja, mire készülünk. Jó érzés látni, amikor az emberek tényleg várják a csomagot” – mondja Péter, aki nyolcadik éve dolgozik futárként a DPD-nél.
Ahogy a Mikulás sem egyedül dolgozik, a karácsony sem jöhetne létre a futárok, linehaul (kamion) sofőrök, raktári dolgozók, diszpécserek és az összes DPD dolgozó hozzájárulása nélkül. Minden egyes csomag mögött több kéz, több történet és rengeteg munka áll. Nézd meg, merre jár az ajándékod a myDPD-ben – és gondolj bele, hány ember dolgozott azért, hogy örömet szerezz vele.
A DPD Hungary Kft. a Geopost cégcsoport tagjaként Európa egyik legnagyobb csomagszállítási hálózatának része, amely naponta átlagosan 8 millió küldeményt kézbesít világszerte. A vállalat működését a minőség, a fenntarthatóság és az átláthatóság alapelvei határozzák meg, és elsőként kapott SBTi-jóváhagyást szén-dioxid-csökkentési céljaira, melyek révén 2040-re nettó zéró kibocsátást kíván elérni. A DPD Hungary aktívan támogatja e-törekvéseket: flottájának közel 50%-a már elektromos, emellett alternatív kézbesítési megoldásokat és megújuló energiaforrásokat alkalmaz, saját napelemrendszerekkel is hozzájárulva a fenntartható működéshez.
