Új év, új én –Változtass te is! Nem ciki váltani – lehet, hogy ez segít megtartani a fogadalmad

Az év vége klasszikusan az újévi fogadalmak időszaka: új év, új szokások – legalábbis a hagyomány és a naptár szerint. A valóság persze ennél kicsit árnyaltabb, egy friss kutatás ugyanis azt mutatja, a fogadalmak műfaját leginkább a fiatal felnőttek veszik komolyan, és azok is ők, akik a drasztikus változások helyett sokkal inkább az ártalomcsökkentésre fókuszálnak.
A szilveszterkor tett fogadalmak népszerűsége továbbra sem csökken – legalábbis ez derül ki a Micra S kutató évente ismételt, az újévi fogadalmak sikerességét vizsgáló reprezentatív kutatásából. Legutóbbi felmérésük szerint a felnőttek közel harmada tett 2025. január elsején valamilyen fogadalmat, ez az arány nagyon hasonló a korábbi évekéhez. Továbbra is az életmód és egészség területére fókuszáltak legtöbben, de népszerűek a munkával, párkapcsolattal, vagy a káros szenvedéllyel kapcsolatos elhatározások is. 

Woman checking the calendar
Forrás: Freepik

Improvizálás helyett tudatosság 

A fiatal felnőttek közel kétharmada (62%) már tett életében újévi fogadalmat – és nem is egyet. Átlagosan három célt is kitűznek, legyen szó szerelemről, pénzügyekről, vagy épp az egészségüket érintő kérdésekről. Ők előre terveznek, megbeszélik a barátaikkal, és stratégiát is gyártanak a sikerhez. Nem csak vaktában lövöldöznek: tudják, mit miért csinálnak.

Ezzel szemben az idősebbeknél – különösen a 60 éves kor felettieknél – már jóval kevesebb a tudatosság. Ráadásul jellemzően egy hirtelen ötlettől vezérelve, nem pedig alapos átgondolás után vágnak bele az újévi életmódváltásba.

A generációk különbözően készülnek a fogadalmaik betartására és másban látnak esélyt a sikerre. Az idősebbek inkább a megszokott módszerekben hisznek, a fiatal felnőttek ezzel szemben nem a teljes tiltásban, hanem az okos, átgondolt váltásban látják a lehetőséget. 

Az ártalomcsökkentés nem divat, hanem stratégia

Minden negyedik válaszadó tett már valaha dohányzással, nikotinfogyasztással kapcsolatos fogadalmat: a dohányzók csaknem 60 százaléka szerint az alternatív dohányipari technológiák segíthetnek a dohányzással kapcsolatos újévi fogadalmak betartásában, azaz, ha a teljes lemondás helyett valamilyen égés nélküli megoldásra váltanak, mint például a hevítéses termékek, e-cigaretta vagy a nikotinpárna. Ezek a technológiák sem kockázatmentesek és nikotintartalmuk miatt függőséget okoznak, azonban használatuk közben nem keletkezik füst, így a hagyományos dohányzáshoz képest csökkenthető a bevitt káros anyagok mennyisége. Emellett a válaszadók szerint a siker kulcsa még a megfelelő pillanat (38%), egy átgondolt terv (28%) valamint a családi és baráti támogatás (26%). 

A cikk és a kutatás társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. Kérjük, további információkért látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.

 

