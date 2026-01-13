Biztonság az online ügyintézésben – ne dőljön be a trükkös üzeneteknek!

Az adathalászat lényege, hogy a támadók személyes adatokat – például bankkártyainformációkat – szerezzenek meg, és azokat pénzügyi károkozásra használják fel. Ehhez pedig sokszor elég egyetlen rossz mozdulat: egy linkre kattintás vagy egy adatmező kitöltése.

A támadók több csatornán is próbálkoznak:

- megtévesztő e-mailekkel és SMS-ekkel,

- telefonos megkeresésekkel,

- vagy az eredetihez nagyon hasonlító hamis weboldalakat hoznak létre.

Nem kell hozzá sem technológiai járatlanság, sem túlzott figyelmetlenség, egy jól időzített üzenet bárkit megingathat.

A terelés technikái

A csalók pszichológiai nyomásgyakorlást alkalmaznak. Olyan élethelyzetekre játszanak rá, amelyek sürgetést váltanak ki:

- szolgáltatás-kikapcsolással való fenyegetés,

- azonnali fizetési felszólítás,

- túl szép, hogy igaz legyen típusú nyeremények,

- vagy pénzvisszatérítési ígéret.

Forrás: MVM

A látható jelek, ha tudjuk, hogy hol keressük őket

A jó hír az, hogy minél kifinomultabbak a módszerek, annál több apró részletbe csúszik hiba. És ez éppen elég ahhoz, hogy megálljunk egy pillanatra.

Az adathalász üzenetek többnyire siettetni próbálnak, a lényeg, hogy minél gyorsabban kattintsunk. Ha a hangvétel túl fenyegető vagy túl csábító, érdemes óvatosnak lenni.

Ezen kívül vannak olyan tipikus jelek, amelyek könnyen lebuktathatják a megtévesztőket:

- furcsa, szokatlanul hosszú feladó e-mail-cím, ismeretlen domainnel

- helyesírási és nyelvhelyességi hibák, kusza mondatszerkezetek

- adatkérés: jelszó, bankkártyaadat megadása közvetlenül a linkre kattintva

Egy link pedig sosem biztos, hogy azt mutatja, amit ígér. Érdemes a kurzort a link fölé húzni és megnézni, valójában hova vezetne. Ha nem a megszokott, hivatalos felületre, akkor villanjon fel a vörös zászló, hogy tilos továbbmenni.

Amit az MVM sosem kér

Fontos kiemelni, hogy az MVM nevében küldött valódi értesítések soha nem kérnek közvetlenül bankkártyaadatokat, azokat mindig az ellenőrzött, biztonságos banki felületre átirányítva kell megadni.

Az MVM-től érkező üzenetekben mindig található olyan azonosítók és adatok, amelyek egyeznek az ügyfél adataival. A csatolmányokban valódi, a felhasználó nevét és címét tartalmazó számlának kell megjelennie.