Hogyan hangoljuk össze a cipő színét a ruházattal?

Az alapszínek variálása során nem feledkezhetünk meg a textúrák szerepéről sem

Fotó: ccc.eu/hu

Az alapszínek biztonsága és a klasszikus elegancia szabályai

A fekete cipő talán a leggyakoribb választás, mivel szinte mindennel párosítható, azonban érdemes vigyázni vele. Bár rendkívül sokoldalú, a túl világos vagy pasztellszínű ruhákhoz viselve „nehéznek” tűnhet, és vizuálisan lerövidítheti a lábat. A fekete lábbeli leginkább sötét nadrágokkal, farmerekkel vagy élénk, mély tónusú ruhákkal mutat jól, ahol a kontraszt nem vágja ketté a sziluettet. Ezzel szemben a barna cipők sokkal melegebb, földközelibb hatást keltenek. Különösen a kék farmerhez, a tengerészkék öltönyökhöz vagy a bézs nadrágokhoz illenek tökéletesen. A barna rengeteg árnyalatban létezik a világos cserbarnától a mély csokoládéig, így lehetőségünk van játszani a tónusokkal.

A tavaszi és nyári hónapokban a fehér és a nude, azaz testszínű cipők kerülnek előtérbe. A fehér sportcipők az elmúlt években a lezser elegancia szimbólumává váltak, és ma már bátran viselhetjük őket akár egy lazább szabású öltönnyel vagy egy elegánsabb nyári ruhával is. A fehér tisztaságot és frissességet sugároz, de kényes szín, ezért folyamatos karbantartást igényel. A hölgyek számára a nude magassarkú vagy balerina igazi jolly joker, mivel optikailag meghosszabbítja a lábat, ha a cipő árnyalata közel áll a viselő bőrtónusához. Ez a trükk különösen előnyös szoknyák vagy rövidnadrágok viselésekor. Fontos azonban megjegyezni, hogy a „nude” nem egyetlen színt jelent, hanem a bézs, a rózsaszínes és a barnás árnyalatok széles skáláját, így érdemes addig keresgélni, amíg meg nem találjuk a saját bőrünkhöz legjobban illeszkedő verziót.

Az alapszínek variálása során nem feledkezhetünk meg a textúrák szerepéről sem, hiszen ugyanaz a szín egészen máshogy mutat lakkbőr, velúr vagy vászon kivitelben. A fényes felületek elegánsabb, alkalmibb hatást keltenek, míg a matt, velúr darabok lágyítják az összhatást és remekül illenek a nappali, casual viseletekhez. A CCC széles választékkal rendelkezik ezekből a klasszikus és modern alapdarabokból, így stílustól függetlenül mindenki megtalálhatja a ruhatárához legjobban illeszkedő modellt.