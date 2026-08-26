Motor elé ugrottak, vízből mentettek: ismerd meg hős kutyák történeteit a kutyák világnapján!

Minden évben augusztus 26-án tartják a kutyák világnapját, amelyet Colleen Paige amerikai állatvédő, kutyakiképző és kisállat-életmód szakértő alapított 2004-ben. Választása azért erre a dátumra esett, mert 10 éves korában ezen a napon fogadta örökbe a családjával az első kutyáját. Az eredeti kezdeményezésnek állatvédelmi célja van, hogy felhívja a figyelmet a menhelyeken gazdára váró kutyákra, valamint hangsúlyozza az örökbefogadás és a felelős állattartás fontosságát, illetve az állatkínzás elleni fellépést. A világnap mindezen kívül külön figyelmet szentel a „dolgozó” kutyáknak, ideértve a vakvezető és más segítőkutyákat, a rendőr- és katonai ebeket, a kábítószer- és robbanóanyag-kereső kutyákat, a kutató-mentőket és terápiás kutyákat, valamint a különféle katasztrófák romjai között embereket kereső ebeket. Cikkünkben mi most olyan négylábúakat mutatunk be, amelyek civil személyek kedvencei voltak, és hétköznapi kutyákként vittek végbe hőstetteket.

Hős kutyákra emlékezünk a kutyák világnapján. Fotó: Shutterstock

Hős kutyákra emlékezünk a kutyák világnapján

Az elmúlt évek, illetve a múlt évszázad során számos olyan esetet dokumentáltak, amely során egy kutya félelmet nem ismerve megmentett egy vagy több emberéletet. Az alábbiakban összesen hat történetet ismerhetsz meg, köztük egy magyar sikersztorit!

5+1 hősi eb-tett

1. Swansea Jack, az önkéntes vízimentő

Jack egy fekete retriever volt Wales-ben az 1930-as években. A gazdájával, William Thomasszal élt Swansea kikötőjének közelében. Első ismert hőstette 1931 júniusában történt: egy 12 éves fiú bajba került a vízben, mire Jack beugrott utána és a partra segítette őt. Néhány héttel később egy újabb fuldoklót mentett ki, ezúttal már tömegek szeme láttára. Élete során állítólag 27 embert mentett ki összesen a Swansea Docks és a Tawe folyó vizéből. Olyannyira híressé vált, hogy kitüntetéseket kapott, köztük a National Canine Defence League két bronzérmét. Swansea tengerparti sétányán emlékművet is állítottak neki.

2. Shasta, a mentettből vált megmentő

Shasta egy 75 éves kaliforniai hölgy, Luella Ball mindössze 9 kilogrammos kutyája volt 1989-ben. Egy éjszaka tűz ütött ki a lakásában, és bár Shasta először ugatással próbálta jelezni a veszélyt, a füsttől nem jött ki hang a torkán. Végül egy másik megoldást választott: kétszer is teljes testével nekivetette magát Luella hálószobája ajtajának. A zaj felébresztette az idős nőt, aki így még időben ki tudott menekülni. Shasta ugyan füstmérgezést szenvedett, de szerencsére ő és a gazdája is túlélte a katasztrófát. A kutya később megkapta a Los Angeles-i állatvédő szervezet hősiességi díját. A történet különösen szép fordulata, hogy korábban Luella mentette meg Shastát egy elhanyagoló gazdától, amit az apró ebnek hasonlóképpen sikerült viszonoznia.