Motor elé ugrottak, vízből mentettek: ismerd meg hős kutyák történeteit a kutyák világnapján!

Minden évben augusztus 26-án tartják a kutyák világnapját, amelyet Colleen Paige amerikai állatvédő, kutyakiképző és kisállat-életmód szakértő alapított 2004-ben. Választása azért erre a dátumra esett, mert 10 éves korában ezen a napon fogadta örökbe a családjával az első kutyáját. Az eredeti kezdeményezésnek állatvédelmi célja van, hogy felhívja a figyelmet a menhelyeken gazdára váró kutyákra, valamint hangsúlyozza az örökbefogadás és a felelős állattartás fontosságát, illetve az állatkínzás elleni fellépést. A világnap mindezen kívül külön figyelmet szentel a „dolgozó” kutyáknak, ideértve a vakvezető és más segítőkutyákat, a rendőr- és katonai ebeket, a kábítószer- és robbanóanyag-kereső kutyákat, a kutató-mentőket és terápiás kutyákat, valamint a különféle katasztrófák romjai között embereket kereső ebeket. Cikkünkben mi most olyan négylábúakat mutatunk be, amelyek civil személyek kedvencei voltak, és hétköznapi kutyákként vittek végbe hőstetteket.
Hős kutyákra emlékezünk a kutyák világnapján
Az elmúlt évek, illetve a múlt évszázad során számos olyan esetet dokumentáltak, amely során egy kutya félelmet nem ismerve megmentett egy vagy több emberéletet. Az alábbiakban összesen hat történetet ismerhetsz meg, köztük egy magyar sikersztorit!
5+1 hősi eb-tett
1. Swansea Jack, az önkéntes vízimentő
Jack egy fekete retriever volt Wales-ben az 1930-as években. A gazdájával, William Thomasszal élt Swansea kikötőjének közelében. Első ismert hőstette 1931 júniusában történt: egy 12 éves fiú bajba került a vízben, mire Jack beugrott utána és a partra segítette őt. Néhány héttel később egy újabb fuldoklót mentett ki, ezúttal már tömegek szeme láttára. Élete során állítólag 27 embert mentett ki összesen a Swansea Docks és a Tawe folyó vizéből. Olyannyira híressé vált, hogy kitüntetéseket kapott, köztük a National Canine Defence League két bronzérmét. Swansea tengerparti sétányán emlékművet is állítottak neki.
2. Shasta, a mentettből vált megmentő
Shasta egy 75 éves kaliforniai hölgy, Luella Ball mindössze 9 kilogrammos kutyája volt 1989-ben. Egy éjszaka tűz ütött ki a lakásában, és bár Shasta először ugatással próbálta jelezni a veszélyt, a füsttől nem jött ki hang a torkán. Végül egy másik megoldást választott: kétszer is teljes testével nekivetette magát Luella hálószobája ajtajának. A zaj felébresztette az idős nőt, aki így még időben ki tudott menekülni. Shasta ugyan füstmérgezést szenvedett, de szerencsére ő és a gazdája is túlélte a katasztrófát. A kutya később megkapta a Los Angeles-i állatvédő szervezet hősiességi díját. A történet különösen szép fordulata, hogy korábban Luella mentette meg Shastát egy elhanyagoló gazdától, amit az apró ebnek hasonlóképpen sikerült viszonoznia.
3. Angel, a pumavadász
Hihetetlen hőstettet vitt végbe egy Angel nevű kanadai golden retriever 2010-ben. Amikor az egyik gazdája, a 11 éves Austin Forman tüzifát vitt a családja házához a British Columbia-i Boston Barban, az akkor mindössze 18 hónapos kutya szokatlanul idegesen kezdett viselkedni és ugatni. Mint kiderült, egy puma közeledett a fiú felé. Amikor a nagymacska támadásba lendült, Angel a fiú és a puma közé vetette magát. A puma ekkor a nyakánál fogva megragadta a kutyát, majd a ház lépcsője alatt küzdöttek tovább. Austin eközben be tudott menekülni a házba. A rendőrség rendkívül gyorsan kiért a helyszínre, és lelőtték a vadállatot. Angel egy ideig mozdulatlanul feküdt, több nyílt sebe volt, megsérült a szemhéja és arcüregi sérülést is szenvedett. Szerencsére fellélegzett és végül túlélte a sérüléseket. Austin később úgy fogalmazott: ha Angel nincs ott, valószínűleg már nem lenne életben.
4. Kabang, a motorosok réme
Kabang egy keverék kutya volt a Fülöp-szigeteki Zamboanga Cityben. Amikor 2011-ben a gazdája 9 éves lánya és annak 3 éves unokatestvére egy forgalmas úton haladt át, egy motorkerékpár bukkant fel a semmiből, feléjük tartva. Kabang hezitálás nélkül a motor elé ugrott, az ütközéssel pedig megakadályozta, hogy a vasparipa elsodorja a gyerekeket. A hőstettének köszönhetően a kislányok megmenekültek, Kabang azonban borzalmas sérüléseket szenvedett: elvesztette az orra és felső állkapcsa jelentős részét. Miután a történetét világszerte megismerték, nemzetközi adománygyűjtést szerveztek, aminek hála végül az Egyesült Államokban kezelték. Kabang később hazatért a Fülöp-szigetekre, és egészen 2021-ig élt.
5. Sasha, a bébimentő
Valóságos szenzáció volt Kaliforniában Sasha története, aki 2018. június 3-án egy égő házból mentett ki egy csecsemőt. A mindössze 8 hónapos kutya vette először észre, hogy a szomszédos lakásban tűz ütött ki, és a lángok terjedni kezdtek az ő otthonuk felé. Sasha kaparni kezdte a hátsó ajtót, sírt és ugatott. A gazdája, Nana Chaichanhda szerencsére felébredt a zajra, és amikor kinyitotta az ajtót, meglátta a tüzet. Mindeközben a lakásban aludt a nő 7 hónapos kislánya, Masailah. Sasha berohant a hálószobába, és mire az anya utolérte, a kutya már a pelenkája alsó részénél fogva próbálta meg kihúzni a gyereket a helyiségből.
+1. Mancs, a magyar mentőkutya, amely három nap után talált meg egy kislányt
A sorból nem maradhat ki egy magyar sikertörténet sem, Mancs mentőkutya akciója. A miskolci Spider Mentőcsoport német juhásza a világ egyik legismertebb magyar mentőkutyája lett. Különleges képessége volt a romok alatt fekvő emberek felkutatása, sőt azt is képes volt jelezni, hogy élő vagy elhunyt személyre bukkant-e. Leghíresebb bevetése az 1999-es törökországi izmiti földrengés után történt: a romok között Mancs jelezte, hogy élő embert érzékel. A mentők végül egy hároméves kislányt találtak, Hatirát, aki körülbelül 82 órát töltött a romok alatt, mielőtt kiszabadították. Mancs később több nemzetközi katasztrófahelyszínen is dolgozott. Olyan ismert lett, hogy Miskolcon 2004-ben életnagyságú szobrot állítottak neki. A magyar mentőkutya 2006-ban, 12 évesen pusztult el.
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