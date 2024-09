"A fő célunk most, az ősz elején, Ukrajna pozícióinak a lehető legnagyobb mértékű megerősítése" - kezdte napi videóját az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij különösen számít az amerikai segítségnyújtásra. A hosszútávú zökkenőmentes együttműködés eléréséért ezért már most mindenről tájékoztatja Biden elnök mellett a két elnökjelölt, Donald Trump és Kamala Harris stábját is.