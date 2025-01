Este nyolc körül a Szumi régióbeli Shostka városában robbanás történt a vámraktárak, a volt Shostka vegyi gyár közelében. Célba vették a poltavai Khorol városának egy mechanikai üzemét is, ahol az ukránok katonai felszereléseket javítanak és drónokat szerelnek össze, valamint a Hmelnyickij régióban található Starokonstantinovban a vasútállomás raktárait és üzemanyagtartályait is. Emellett Zaporizzsja külvárosában található, az ukrán hadsereg által használt repülőteret is támadás érte.