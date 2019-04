Hétfőn kora este kigyulladt a párizsi Notre-Dame székesegyház. A tűz hatalmas pusztítást okozott a kereszténység egyik legnagyobb jelképében: a tetőszerkezet kétharmada megsemmisült, a huszártorony leomlott. Veszélyben voltak a harangtornyok is. Éjfélkor azt jelentették be, hogy ezek végül megmenekültek, de az épületből szinte csak az alapszerkezet maradt. Sokáig úgy nézett ki, hogy a tüzet nem tudják megállítani. A lángok már nem terjednek tovább, de a tűzoltók továbbra is oltják az épületet. Az ügyészség egyelőre gondatlanság miatt nyomoz, eddig nem merült fel, hogy gyújtogatás történt volna. A Notre-Dame a kereszténység, a katolikus egyház és az egyetemes kultúra egyik jelképe. A tűzről élőben itt tudósítottunk.