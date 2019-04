Óriási pártfinanszírozási botrány tört ki Brüsszelben. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy a liberális ALDE pártcsaládot olyan multinacionális vállalatok finanszírozták, mint a Monsanto, a Microsoft vagy a Google. Emiatt még Emmanuel Macron francia államfő is közölte, hogy pártja nem csatlakozik az európai parlamenti választások után az ALDE-hoz. A bevándorláspárti liberálisok azóta sem tudtak elszámolni a multiktól kapott forrásokkal, csupán bejelentették, hogy a jövőben nem fogadnak el tőlük pénzügyi támogatást. A pártfinanszírozási botrány a V4NA nemzetközi hírügynökségtől szerzett információk szerint szétrobbanthatja a liberális frakciót és magát az ALDE-t. Nem csak Macron vihet el képviselőket, hanem azokban az országokban, ahol a törvény bünteti az ilyen pártfinanszírozást, megbukhatnak a korrumpálódott vezetők és utódjaik kiléphetnek a szövetségből. Az utóbbi időszakban az Origo több uniós csúcsvezető és bürokrata korrupciós ügyeiről számolt be. A belga Guy Verhofstadtról, az ALDE frakcióvezetőjéről az derült ki, hogy eurómilliókat vett fel kétes cégektől, akiknek aztán a gazdasági érdekeit képviselte, Cecilia Wikströmöt, a svéd Liberálisok EP-listavezetőjét pedig le is kellett venni a listáról, amikor nyilvánosságra került, hogy adócsalásban működött közre. Elmar Brok német néppárti képviselő saját választóit lopta meg, az EPP görög képviselőcsoportjának az elnöke, Manolis Kefalogiannis pedig egyszerűen elvette egyik beosztottja fizetését. Petra Kammerevert szocialista EP-képviselőről az derült ki, hogy úgy volt egy uniós irányelv kidolgozója, hogy közben egy érintett cégnek dolgozott. Írtunk a zavaros múltú milliárdos, Renato Soru, olasz szocialista EP-képviselő korrupciós ügyeiről is, ő a Forbes szerint a leggazdagabb EP-képviselő 4 milliárd dolláros vagyonával. Az Európai Bizottság „isiászban" szenvedő elnökéről pedig megírtuk, hogyan keveredett adóelkerülési botrányba .