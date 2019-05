Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. A négyszemközti találkozó közben sajtónyilatkozatot tettek, majd plenáris ülés is volt.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke magyar idő szerint este nyolc óra után néhány perccel fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban.

Orbán Viktor nagyon jó munkát végzett, biztonságot teremtett Magyarországnak - mondta Donald Trump az Ovális Irodában. Méltatta azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a magyar kormány tesz az illegális migráció ellen, és leszögezte, hogy a bevándorlás Európában óriási problémát okoz. Az amerikai elnök örömét fejezte ki a találkozó miatt.

Örülünk, hogy együtt küzdünk az Egyesült Államokkal az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, és a keresztény közösségek védelméért - mondta Orbán Viktor. Ezt utána Donald Trump meg is köszönte a magyar miniszterelnöknek, és megismételte, hogy Orbán Viktor nagyszerű munkát végzett.

Orbán Viktor kemény ember, de nagyon jót tett az emberekkel. Tisztelik az emberek - mondta Donald Trump kérdésre válaszolva. A magyar miniszterelnököt egész Európában tisztelik - mondta az amerikai elnök. Magyarország a NATO tagja, és nagyon jó tagja, tette hozzá. Kiemelte, azt is, hogy Magyarország büszke és jó tagja a NATO-nak.

Magyarországon az emberekkel, az emberekért dolgozunk, ez a jelszó - mondta Orbán Viktor. 2011-ben elfogadtuk az új alkotmányt, és az jól működik - tette hozzá.

Ezt követően pedig a magyar és az amerikai delegáció plenáris ülésen vett részt.Ezen ott volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozón számos fontos területen megerősítettük a szövetségesi kapcsolatokat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott interjújában a találkozó után.

A közmédiának nyilatkozva a kormányfő emlékeztetett arra, hogy utoljára 18 évvel ezelőtt járt az amerikai elnöki hivatalban munkamegbeszélésen. "Éreztem a különbséget, (.) most másfajta vezetés, célratörőbb politika érvényesül" - fogalmazott. Kijelentette, hogy megbeszélésük Magyarország számára fontos találkozó volt, mert a két országot összekötő stratégiai szövetségesi kapcsolatokat mind a gazdaságpolitika, mind a külpolitika, mind a biztonságpolitika és a külpolitika területén megerősítették, csakúgy mint a migráció és az üldözött keresztények ügyében - szögezte le Orbán Viktor.

A találkozó a tervezettnél jóval hosszabb ideig, mintegy 40 percig tartott. A megbeszélésen Donald Trump és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. A szűk körű megbeszélést az amerikai és a magyar küldöttség plenáris tanácskozása követte.

A tervek szerint a két politikus az energiabiztonságról, a védelmi együttműködésről, a kétoldalú kapcsolatokról, valamint a regionális biztonsági kérdésekről egyeztet – hangzott el az M1 Híradójában még délután. Utoljára 14 éve járt magyar miniszterelnök hivatalos látogatáson az amerikai elnöknél. Magyarics Tamás Amerika-szakértő azt mondta: Magyarország és az Egyesült Államok jelenlegi vezetése sok kérdésben hasonlóan gondolkodik.

Egyértelmű üzenet a régi Európának a Trump-Orbán csúcstalálkozó

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor washingtoni meghívásának időzítése nyilvánvalóan üzenetértékű a brüsszeli elit, de a régi Európa számára is, az amerikai elnök ezzel – úgy is, mint a köznyelvben a szabad világ vezetője – az európai parlamenti választások hajrájában elsősorban azt kívánja Junckerben, Merkelben és Macronban tudatosítani, hogy új prioritások, értékek és érdekek mentén is van lehetőség az euroatlanti kapcsolatok továbbfejlesztésére – minderről az Origo által megkérdezett elemzők beszéltek az amerikai-magyar politikai csúcstalálkozó kapcsán.

Hangsúlyozták, hogy hazánk geopolitikai, földrajzi, történeti, méretbeli adottságaiból fakadóan úgy kell kiegyensúlyozott kapcsolatot fenntartani valamennyi domináns világpolitikai szereplővel, hogy minden diplomáciai partner úgy gondolkodjon: „aki Magyarországgal együttműködik, az jól jár”. Kijelentették, a migráció megítélésétől elkezdve a kereszténység védelmén, a hagyományos értékek tiszteletén át a politikai korrektség ellenzéséig számos elv összeköti a két államférfit.

Új fejezet kezdődhet

Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatása új fejezetet nyithat Magyarország számára, Magyarország amerikai barátai örülnek a találkozónak Donald Trump elnökkel – írta a The Washington Times című amerikai lap. A publicisztika – amelyet April Foley, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete jegyez – hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor kormányfő látogatása Magyarország egy évtizedig tartó magas szintű diplomáciai elszigetelésének végét jelenti.

A Donald Trump amerikai elnökkel hétfőn tartandó tárgyalásokról szólva April Foley leszögezte: Magyarország barátai, köztük ő is, akik úgy gondolják, hogy a szoros viszony szövetségeseinkkel az Egyesült Államok külpolitikájának stratégiai érdeke, most széles körben megtapsolják e találkozót.

Arról is írtunk, hogy

a két ország kapcsolatai soha nem voltak ennyire jók,

mint Trump választási győzelme óta.