A francia rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el a 13 sebesültet követelő robbantást pénteken Lyonban - jelentette be hétfőn a francia belügyminiszter. A merénylő egy 24 éves férfi. A lyoni rendőrök rajta kívül még egy gyanúsítottat letartóztattak - írja a Le Figaro. Cikkünk frissül.

Christophe Castaner francia belügyminiszer a Twitteren közzétett bejelentésben részleteket nem közölt az ügyről.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) 2019. május 27.

A Le Figaro azt írja,egy 24 éves algériai férfit gyanúsítanak,

aki eddig ismeretlen volt a rendőrség előtt. A kamerafelvételek és a helyszíni vizsgálatok alapján sikerült azonosítani. A férfi főiskolára jár, informatika szakon tanul.

A lap szerint néhány perccel 10 óra előtt fogták el Lyonban, amikor leszállt egy helyijáratos buszról.

Rajta kívül még egy gyanúsítottat letartóztattak, aki szintén egy algériai állampolgár, és a feltehetően a robbantó rokona.

Múlt pénteken Lyon sétálóutcájában bomba robbant, amelyet valószínűleg egy bőröndbe tettek. A robbanás a Victor Hugo utcához közel történt, azaz a város egyik legszebb részén. A merénylő a biztonsági kamerák felvételei szerint egy biciklis férfi, aki sötét napszemüveget viselt. A rendőrség akkor több fényképet is közzétett a férfiről a Twitteren, sok szemtanú jelentkezett is a felhívására, közülük többtucatnyit meg is hallgattak.

[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.

Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d — Police nationale (@PoliceNationale) 2019. május 24.

A francia rendőrség nagy erőkkel kereste a robbantót, aki miatt 13 ember megsebesült - 11 súlyosan.

Rémy Heitz, a terrorizmus elleni küzdelemmel megbízott francia főügyész szombaton azt közölte, hogy az ügyben a nyomozást gyilkossági kísérlet, valamint terrorista szervezkedés és támadás gyanújával indították meg. A robbantással kapcsolatban egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett.