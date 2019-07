V4NA: Megrendezett akció lehetett a migránshajó lampedusai kalandja - videó

A valósnál jóval sötétebb képet festett a migránsokat szállító Sea Watch 3 fedélzetén uralkodó állapotokról az olaszországi Lampedusa kikötőjébe engedély nélkül behatolni próbáló német hajóskapitány, Carola Rackete. A német ARD televízió riportműsorából kiderül, hogy a migránshajón korántsem volt olyan drámai a helyzet, mint azt a kapitány az olasz hatóságokkal láttatni akarta. A kapitány a hatóságok tiltása ellenére kötött ki Olaszországban, azonnal őrizetbe vették – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Bár a kapitány az olasz hatóságokkal folytatott rádióbeszélgetésekben többször is kritikus állapotokról beszél, az ARD német közszolgálati csatorna által készített riportműsor felvételeiből kiderül, hogy a hajón korántsem volt olyan drámai a helyzet, mint ahogy azt érzékeltették, életveszélyről pedig egyértelműen nem lehet beszélni.

Az interneten is elérhető az ARD Panorama című műsorának adása, amely HD minőségű felvételeken mutatja be Carola Rackete kapitány tevékenységét. A profi fotós által is kísért forgatás érdekes módon éppen a június végi, lampedusai törvénytelen kikötést örökíti meg.

Ha ezzel az volt a tévétársaság célja, hogy lejárassák a zárt kikötők elvét betartató, bevándorlásellenes Matteo Salvini olasz belügyminisztert, miniszterelnök-helyettest, nem arattak teljes sikert.

Az ARD Sajtóklub vasárnapi adását promotáló Twitter-bejegyzésben a szakértő így fogalmaz: A Sea Watch-konfliktus csak erősebbé teszi Salvini belügyminisztert, és megszilárdítja azoknak az uniós államoknak a szövetségét, akik nem kérnek Németország morális kioktatásából.

Rackete nem állt meg itt, és hétfőn már a Bild című német lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Európának – mivel a gyarmatosítások miatt történelmi felelőssége van – félmillió afrikai migránst – saját szavaival „menekültet" - kellene befogadnia. Németország két tartományi belügyminisztere is úgy véli, hogy Rackete túllőtt a célon.

„Minden tiszteletem a hajótörötteké, de nem tudunk csak úgy befogadni félmillió gazdasági migránst, vagy olyan embert, aki a szegénység elől menekül" – reagált Joachim Herrmann, Bajorország belügyminisztere kedden a Bildben.