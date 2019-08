Bármikor migránsok százezreit zúdíthatják Soros álciviljei Európára

Legalább 600 ezer migráns vár a polgárháború sújtotta Líbiában arra, hogy eljusson Olaszországba. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes egyelőre állja a sarat a Soros-féle álcivil szervezetekkel szemben. Líbia azzal fenyegetőzik, hogyha nem kapnak elég segélyt Brüsszeltől, akkor útjára engedik a migránsokat.

Egyre több migránsokat segítő NGO hajó tart Líbia partjaitól az olasz kikötők felé, ami összefügg a líbiai polgárháborús helyzettel is – mondta Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Felhívta a figyelmet arra, hogy Líbiában 600 ezer menekült vár arra, hogy Európába jusson. A nemzetközileg elismert líbiai kormány pedig azzal fenyegetőzik, hogy „ráengedi" Európára a migránsokat, ha nem kap segítséget a Halifa Haftar hadúr elleni harchoz.

Ennek a jelei láthatóak, miközben Matteo Salvini olasz belügyminiszter Olaszország érdekeit védi akkor, amikor nem engedi kikötni ezeket az NGO-hajókat - tette hozzá. A szakértő úgy vélekedett: konkrét kapcsolatnak kell lennie az embercsempészek és az NGO-hajók között, hiszen utóbbiak általában pontosan tudják, hogy hol kell menteniük a migránsokat, vagyis a rendszer részei.

Salvini nem kér a németek zsarolásából

Matteo Salvini az elmúlt napokban több egyértelmű nyilatkozatot is tett, miszerint Olaszország nem kíván több migránshajót befogadni. Legutóbb zsarolásnak nevezte Németország kérését, miszerint csak akkor vesz át menedékkérőket Olaszországtól, ha az engedélyezi a Sea-Eye német NGO hajójának kikötését 40 migránssal a fedélzetén.

A berlini kormány korábban jelezte, hogy kész egy csoportot átvenni abból a több mint 130 emberből, akinek a Gregoretti nevű olasz hadihajó nyújtott segítséget a Földközi-tengeren. Az olasz katonai hajó kikötését a szicíliai Augustában szerdán engedélyezte Matteo Salvini, miután Németország mellett még Franciaország, Portugália, Luxemburg és Írország is jelentkezett a migránsok kisebb csoportjainak befogadására. Ezzel egy időben Matteo Salvini szerdán belügyminiszteri rendelettel megtiltotta a Sea-Eye hajójának kikötését az olaszországi partokon.

Reális migrációs politikát folytat Salvini

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője nem embertelennek, hanem reálisnak tartja azt, ahogy Matteo Salvini és az olasz hatóságok kezelik a migrációt. Azt mondta, ha valaki szükséghelyzetben van egy kikötni próbáló hajón - például várandós, gyermek vagy beteg -, azon segítenek, másokon viszont csak akkor, ha a befogadásuk előre el van rendezve. Matteo Salvini ezzel migrációs politikai kultúrát próbál teremteni, a politikai aktivisták az NGO-hajókkal pedig próbálják ezt megakadályozni. Hozzátette, hogy emellett vannak olyanok is, akik őszintén szeretnének segíteni, és a hatóságokkal együttműködve tevékenykednek az olasz partoknál.

Csúnyán lebukott Soros katonája

Az elmúlt hónapokban a legnagyobb botrányt az kavarta a migránshajók ügyében, hogy a valósnál jóval sötétebb képet festett a migránsokat szállító Sea Watch 3 fedélzetén uralkodó állapotokról az olaszországi Lampedusa kikötőjébe engedély nélkül behatolni próbáló német hajóskapitány, Carola Rackete. A német ARD televízió riportműsorából kiderül, hogy a migránshajón korántsem volt olyan drámai a helyzet, mint azt a kapitány az olasz hatóságokkal láttatni akarta. A kapitány a hatóságok tiltása ellenére kötött ki Olaszországban, azonnal őrizetbe vették – írta a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az interneten is elérhető az ARD Panorama című műsorának adása, amely HD minőségű felvételeken mutatja be Carola Rackete kapitány tevékenységét. A profi fotós által is kísért forgatás érdekes módon éppen a június végi, lampedusai törvénytelen kikötést örökíti meg.

Ha ezzel az volt a tévétársaság célja, hogy lejárassák a zárt kikötők elvét betartató, bevándorlásellenes Matteo Salvini olasz belügyminisztert, miniszterelnök-helyettest, nem arattak sikert.

Súlyos vádak a Soros-hajó kapitányával szemben

Carola Racketét egyébként ezen akcióját követően vették őrizetbe, de később a bíróság elengedte őt. A Sea-Watch - amely Líbiánál 53 embert vett fedélzetére - 17 napig állt a nyílt tengeren, miután Olaszország nem engedélyezte, hogy kikössön. A kapitánnyal szemben illegális bevándorlás elősegítése, olasz hadihajóval szemben tanúsított ellenállás, valamint hajószerencsétlenség okozásának szándéka címén indult vizsgálat.

Matteo Salvini szerint a civilhajó kapitánya háborús bűncselekményt követett el, amikor a hatóságok tiltása ellenére olasz vizekre lépett, és itt áttört az olasz hadihajók blokádján. A háborús bűnösöknek börtönben a helyük - tette hozzá Salvini.

Így használják fel a migrációt a nemzetek lerombolására

Hogyan használják a lobbiszervezetek a migrációt a nemzettudat lerombolása céljából? – tette fel a kérdést Alexandre del Valle ismert francia-olasz politológus, aki a dzsihadizmus új formáinak bemutatása után részletes és nagyon fontos következtetéseket tartalmazó írást tett közzé a „Valeurs Actuelles" című konzervatív hetilapban a Soros-féle álcivil szervezet, a Sea-Watch 3 hajójának egész Európát felkavaró ügye apropóján.

Semmiképpen nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a holland felségjelzés alatt közlekedő 600 tonnás Sea-Watch 3 részben Soros György és más gazdag támogatók által finanszírozott hajó - fogalmazott Del Valle.

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a kapitány egyszerre két nagyon súlyos bűncselekményt is elkövetett: egyrészt törvényt sértett akkor, amikor az észak-afrikai embercsempészek által „kiközvetített" migránsokat összegyűjtötte, másrészt Olaszország területi integritását és szuverenitását is megsértette, amikor áttörve az olasz katonai hajók blokádját, olasz vizekre hajózott, és nem engedelmeskedett a helyi hatóságok felhívásának. E bűncselekmények miatt állították bíróság elé a dél-szicíliai Agrigentóban a hajó Carola Rackete nevű kapitányát, és óriási meglepetést okozott, hogy a bíró szabadlábra helyezte.