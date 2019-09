Macron őszödi beszéde? Elismerés és beismerés

Meglepően őszintén és önkritikusan beszélt Emmanuel Macron francia elnök a francia nagyköveteknek tartott előadásán. A májusi európai uniós vereség óta (ahogy többször írt róla az Origo is, a Marine Le Pen vezette nemzeti jobboldal legyőzte Macron pártját) az elnök sokkal óvatosabban politizál. Megváltozott a belpolitikája (például a nyugdíjreform) és a külpolitikája is. Míg korábban tartózkodónak mutatkozott Oroszországgal, legutóbbi találkozója Putyinnal már teljesen mást mutatott. A Le Figaro szerint soha egyetlen francia elnök nem került ilyen közel az orosz elnökhöz (ebben emlékeztet a 2017-es elnökválasztáson jobbközép ellenfele, Francois Fillon politizálására). Macron mostani beszédében elismeri a keleti nyitás fontosságát és ami szintén érdekes: árnyalja brexit-gondolatait is. Korábban azt képviselte, hogyha (szerinte legalábbis) rosszul döntöttek a britek, akkor most már távozzanak minél gyorsabban az unióból és pont. A távozással kapcsolatban nem mond enyhébb dolgokat most sem, viszont meglepően érteni véli a távozás okait: úgy fogalmaz, hogy a britek saját kezükbe vették sorsukat, és mindezt abban a kontextusban mondja, hogy Európa válságban van. És ami különösen fontos: elismerően beszél a magyar útról. Nem ért vele egyet, a saját magát bevándorláspártinak nevező Macron nem ért egyet az illegális migrációt elutasító Orbán Viktorral, de inspirálónak tartja. Vagyis, Európa válságában egy új utat találó országnak látja Magyarországot. És fontos a keleti nyitás, Kína és Oroszország ereje nem megkérdőjelezhető. (Az a keleti nyitás, amiről - miként a migrációról is - a magyar miniszterelnök elsőként beszélt Európában. Azaz, Donald Trump amerikai elnök egyértelműen dícsérő szavai, Orbán Viktor és a V4-országok európai uniós elismerései után a francia elnök is tisztelettel beszél a magyar útról. A V4NA nemzetközi hírügynökség számára Lánczi Tamás írt elemzést, a továbbiakban ezt olvashatják. A politológus szerint akár Emmanuel Macron őszödi beszédének is nevezhetjük a nagyköveteknek mondott gondolatait.

Macron szerint a 18. századra francia, a 19. századra brit, a 20. századra pedig amerikai hegemónia volt jellemző, most azonban drámai változások előtt áll a világ. Az emberiség ismert történelmében eddig nem volt arra példa, hogy egyszerre alakuljon át drasztikusan a politika, a gazdaság, a technológia és az ökológiai környezetünk. A francia elnök úgy gondolja, sok dolog, amit most örökkévalónak gondolunk, hamarosan meg fog változni az új gazdasági, politikai, technológiai és ökológiai érdekeknek megfelelően. Az a Macron, aki hurráoptimista hangnemben szokta bejelenteni újabb és újabb uniós reformelképzeléseit, most nyíltan beszélt a nyugati világrend hanyatlásáról, amelynek egyik fő oka szerinte az, hogy a piacgazdaság korában sosem látott válságba jutott, mivel egyenlőtlenségeket generál ahelyett, hogy százmilliókat emelne fel. Arról beszél, hogy miközben szerinte Amerika az ezredforduló óta hibát hibára halmoz, Európa pedig elveszítette politikai és gazdasági súlyát a világban, Kína, Oroszország, Afrika és India felemelkedőben vannak. A francia elnök szerint most, a 21. század elején a kártyákat még elsősorban az Egyesült Államok és Kína osztja, az ökológiai krízis azonban demográfiai és migrációs válságot okoz, és ennek hatásai kiszámíthatatlanok. Macron elmondta: Franciaország mindeddig rossz politikát követett, és ha ezen nem változtat, akkor a jövőben nem lesz több, mint a két pólus – Amerika és Kína – valamelyikének alattvalója.

De a francia elnök beszédének legmegdöbbentőbb része csak most következik: Macron szerint az Orbán Viktor vezette Magyarország – szemben Európa több vezetőjével – élen jár az európai civilizáció megújításában. A francia elnök szerint a legnagyobb tisztelettel kell figyelni a magyarországi politikai diskurzust, amely „kulturális és civilizációs életerőt hordoz magában", és amellyel a francia elnök ugyan nem ért egyet, de rendkívül inspirálónak találja.

Ilyen elismerő szavakat mindeddig csak elszórtan az amerikai sajtóban olvashattunk Magyarországról, most pedig a világ egyik legnagyobb gazdaságával és az egyik legerősebb hadseregével rendelkező állam elnöke nevezte Európa megújítójának Orbánt. Az elismerésnek különös jelentőséget ad a tény, hogy Macron és Orbán szinte minden politikai-társadalmi kérdésben ellentétes álláspontot képvisel.