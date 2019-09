Francia-német-olasz-máltai kötelező betelepítési kvótaterv jöhet

A bevándorláspárti francia államfő, Emmanuel Macron a mai napon Rómába utazik, hogy tárgyalást folytasson Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel egy új, kötelező betelepítési kvóta ötletének a felélesztéséről. A kötelező elosztási mechanizmushoz csatlakozni fog Németország, illetve Málta, de tervben van a spanyol, valamint a görög kormány részvétele is. Berlin ugyanakkor már jelezte, hogy csak ideiglenes jelleggel, és csupán 25 százalékát fogadná be a többségében Soros György által pénzelt álcivil szervezetek hajóin Olaszországba csempészett illegális migránsoknak. A franciák szintén csak negyedét fogadnák be a migránsoknak, az olaszok pedig mindössze a 10 százalékukat. A maradék 40 százalékot tehát kötelező jelleggel szétosztanák a többi tagállam között. Nyilvánvaló, hogy ennek keretén belül a bevándorláspárti párizsi és római kormányok Magyarországra is rá akarják erőszakolni a migránsok betelepítését, ami ellen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozottan tiltakozik.