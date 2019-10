Kínai volt az a 39 ember, akiket holtan találtak az essexi halálkamionban

Külföldi jelentések szerint - amit azóta az essexi rendőrség is megerősített - kínai állampolgár volt az a 39 ember, akiknek holttestét szerdán találták meg Essexben, egy hűtőkamionban. A rendőrség közlése szerint a kamionban nyolc nő és harmincegy férfi holtteste volt.

Először az ITV brit állomás számolt be arról, hogy egy kamionban 39 holttestet találtak. A Reuters szerint a rendőrség erre a hírre nem reagált azonnal, és később is csak annyit árultak el, hogy az áldozatok közt van egy tinédzser is – írja a Fox News.

Most azonban több külföldi hírportál is azt írja, hogy az áldozatok kínai állampolgárok voltak, és ezt már az essexi rendőrség is megerősítette. Azt is közölték, a kamionban nyolc nő és harmincegy férfi holtteste volt.

A belga szövetségi ügyész csütörtökön bejelentette, hogy nyomozást indítottak a 39 ember halálával kapcsolatban, és részletesen kivizsgálják az ügyet. "Ezt a nyomozást a brit rendőrséggel és az igazságügyi hatóságokkal szoros együttműködésben hajtják végre" - állt az ügyész nyilatkozatában.

A kamion útja Essexbe

Az ügyész szerint az előzetes vizsgálatok azt mutatták, hogy a kamion kedden, helyi idő szerint 14.59-kor érkezett Zeebrugge-ba, és még azon a napon távozott, majd szerdán hajnali egykor érkezett Purfleetbe. Nem egészen egy órával később érkezett a rendőrségre a bejelentés, hogy az essexi mentők holttesteket találtak egy kamion rakodóterében - írja a körülményekről a Guardian.

Joachim Coens, a Zeebrugge kikötő vezetője szerint szinte lehetetlen, hogy az áldozatok a kikötő területén másztak volna be a kamionba, ugyanis minden hűtőkamrás konténert zárnak. Részletesen elmondta, hogy a szállítás előtt ellenőrzik a kamionok rendszámtábláját, átvizsgálják a sofőrt és a papírjait, valamint egy pecséttél látják el a rakodótér ajtaját. Szerinte a migránsok csak úgy juthattak volna fel, ha valaki segít nekik leszedni a pecsétet az ajtóról, majd egy másikat tesz vissza.

Gyilkossággal vádolják a sofőrt

A kamion 25 éves sofőrjét, az észak-ír Mo Robinsont gyilkosság vádjával letartóztatták. A férfit kihallgatják, hogy megtudják, kapcsolatban áll-e valamilyen embercsempész-szervezettel.

Andrew Mariner, az essexi rendőrség parancsnoka azt mondta,

folyamatban van az áldozatok azonosítása, de ez hosszabb időt vesz igénybe.

Az észak-írországi rendőrség csütörtök hajnalban két helyszínen is házkutatást tartott. Médiajelentések szerint az egyik helyszín Mo Robinson lakása volt.

A legutóbbi vizsgálati adatok szerint a kamionszerelvény pótkocsija Belgiumból, a Scania vontató Észak-Írországból érkezett a Temze torkolatában fekvő Purfleet kisváros komptermináljába szerda hajnalban. Az áldozatoknak esélyük sem volt a túlélésre a mínusz 25 Celsius-fokos fém hűtőtérben.

Zeebrugge a migránsok célpontja

A Guardian cikke felidézi azt is, hogy a kikötőn keresztül rendszeresen próbálnak migránsok Angliába utazni. 2017-ben ezért szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy kiszűrjék az embercsempészeket és a kamionban megbújó migránsokat.