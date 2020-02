Teljes káoszba fulladt a demokrata előválasztás, nem mondják meg, ki nyert

Teljes káoszba fulladt a demokrata előválasztás, a Demokrata Párt még mindig nem hozta nyilvánosságra az iowai eredményeket.

A jelölőgyűlések voksolásai után órákkal a Demokrata Párt iowai szervezete közleményt adott ki, amelyben azzal magyarázta a késedelmet, hogy

"alaposan ellenőrzik" az eredményeket.

Közben az egyes választókörzetek részeredményei megjelentek az amerikai sajtóban. Ezek Pete Buttigieg, az indianai South Bend volt polgármesterének előretöréséről számoltak be.

Így például Marshalltownban - ahol 2016-ban Bernie Sanders vermonti szenátor aratott győzelmet - Buttigieg nyert 55 százalékkal, a második Bernie Sanders lett a szavazatok 45 százalékával, a harmadik helyen Elizabeth Warren massachusettsi szenátor végzett a voksok 29 százalékával.

Dubuque városkában is Buttigieg nyert: a részeredmények 42 százalékos győzelméről számoltak be. A második helyen ott is Sanders, harmadikként pedig Warren "futott be". Sajtóhírek szerint Buttigieg rendkívül népszerű volt a főváros, Des Moines egyes választókörzeteiben is.

Az eredményekre várakozva Amy Klobuchar minnesotai szenátor "erős eredményekről" beszélt hívei előtt, Joe Biden, a demokrata párti Barack Obama-kormányzat egykori alelnöke pedig elemzők szerint szinte győzelmi jelentéssel felérő beszédet mondott.

Éjjel Buttigieg kampányának vezetője "komoly aggodalmát" fejezte ki az eredmények elmaradása miatt, Joe Biden kampánycsapata pedig levélben kért "információkat és teljes körű magyarázatot" a történtekre.

Elemzők emlékeztettek arra, hogy Iowa 99 megyéjében hétfőn este sem voksoltak sokkal többen, mint 2016-ban, továbbá a hétfői voksolás abban az értelemben még nem végeredmény, hogy az iowai pártkonvenció dönt majd a küldöttek személyéről.

A Demokrata Párt iowai vezetői éjjel újságírókkal közölték:

a voksok összeszámolását nagyon lelassította, hogy kézzel számolnak meg minden egyes szavazatot.

Később a párt újabb közleményt adott ki, amelyben már arra hivatkozott, hogy az

eredmények "ellentmondásosak", nyilvánosságra hozataluk ezért húzódik.

Azonban nem részletezték, hogy milyen jellegű ellentmondásosságról van is szó. A legfrissebb bejelentés már nem is kedden reggelre ígérte az eredményt, hanem úgy fogalmazott: ez "valamikor a keddi nap folyamán" várható.

A Demokrata Párt iowai kommunikációs vezetője, Mandy McClure mindenesetre elmondta: a rendszert nem érte számítógépes támadás.

Elemzők szerint Iowában a demokraták változtattak a voksok összesítésének módszerén. 2016-ban ugyanis ebben a kis középnyugati államban kiváltképp szoros volt a verseny Hillary Clinton, a demokraták akkori elnökjelöltje és pártbeli versenytársa, Bernie Sanders között, s ezt követően a pártvezetés azt a döntést hozta: külön meg kell számolni, hogy az első fordulóban hányan támogatták a küldöttjelöltet, majd külön összesíteni kell a második forduló eredményeit is.

Christopher Krebs, a szövetségi belbiztonsági minisztérium kiberszakértője hétfőn este úgy nyilatkozott: a jelölőgyűléseken használt mobilapplikációkat a minisztérium szakemberei nem ellenőrizték.

Az amerikai sajtó gyanakodva fogadta a demokrata káoszt, miután a 2016-os előválasztás közben többször kiderült, hogy a demokrata párt vezetése manipulációkat követett el Hillary Clinton javára.