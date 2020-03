Már több mint 75 ezer migráns torlódott fel a görög határon

Több tízezren torlódtak fel a görög-török határon, miközben a német és az osztrák kormányzati szervek több fórumon is arról beszélnek, hogy senki ne induljon útnak, és senkit sem tudnak befogadni. A magyar és az uniós hatóságok is arra számítanak, hogy a migrációs nyomás a következő hetekben jelentősen erősödni fog. A magyar kormány továbbra is készen áll a magyar határ megvédésére.

Több mint 75 ezer migráns torlódott fel a török-görög határon hétfő délelőttre. A helyzet folyamatosan egyre feszültebb a térségben, mivel a migránsok minél előbb szeretnének bejutni az Európai Unió területére - számolt be a legújabb fejleményekről az öe24.at nevezetű osztrák hírcsatorna.

Több összecsapás is volt a görög hatóságok és a migránsok között.

Karl Nehammer, az Oszták Néppárt belügyminisztere is aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt, és közölte, hogy mindenképpen életben kell tartani a Törökország és az EU közötti korábbi megállapodást. Elmondta, hogy a határokat mindenképpen meg kell védeni, és ez ügyben egyeztetett már Pintér Sándor magyar belügyminiszterrel is. Szólt arról is, hogy az EU-nak bár hatmilliárd eurót kellett volna fizetnie Ankarának, mégis csak 3,3 milliárdot fizetett ki. Ennek oka az osztrák belügyminiszter szerint az, hogy a bizottság szeretné megtudni, hogy mi történik az általa kifizetett pénzzel.

Ausztria újabb rendőröket küld Magyarországra, a magyar-szerb vasúti forgalom megfigyelésére

- tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a migránsokat hamis ígéretekkel csalogatják a török-görög határhoz. Karl Nehammer hangsúlyozta: az embereknek meg kell érteniük, hogy ennek semmi értelme, ezért a származási országuk nyelvén, a közösségi médián keresztül próbálják megszólítani őket, hogy ne keljenek útra.

Nincs értelme Németországba jönni

Elutasítja a görög-török európai uniós külső határ török oldalán gyülekezők németországi befogadását a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik esélyes elnökjelöltje, a német kormánypárt konzervatív szárnyának vezetőjeként számon tartott Friedrich Merz. Ezeknek az embereknek el kell juttatni azt az üzenetet, hogy "nincs értelme Németországba jönni", mert "nem tudunk befogadni benneteket"- mondta Friedrich Merzt a Mitteldeutscher Rundfunk regionális közszolgálati médiatársaságnak. Kiemelte, hogy a görög-török határvidéken humanitárius katasztrófa alakult ki, ezért Németországnak talán az eddiginél több segítséget kellene nyújtania Törökországnak. Minden lehetséges támogatást meg kell adni a török hatóságoknak ahhoz, hogy emberhez valamelyest méltó elhelyezést tudjanak adni a menekülteknek.

Azonban arról is gondoskodni kell, hogy ne érje el Németországot ismét olyan migrációs hullám, mint 2015-2016-ban. Ebben az időszakban nem ok nélkül terjedt el a kontrollvesztés kifejezés, és ilyen még egyszer nem fordulhat elő. Ezért Németországnak természetesen meg kell tartania az ellenőrzést saját határa felett - mondta Freidrich Merz.

Szigorúan ellenőrizni kell a határt

Hasonlóan fogalmazott a Die Weltnek a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti frakciójának egyik helyettes vezetője és belügyi szakpolitikusa. Thorsten Frei kiemelte: a pártszövetség megígérte a német lakosságnak, hogy nem fordul elő többé olyan helyzet, mint 2015 őszén, amiből az is következik, hogy szigorúan ellenőrizni kell az országhatárt, és meg kell tagadni a belépést a jogalap nélkül belépni szándékozóktól. A Görögországban induló balkáni migrációs útvonal Bajorországnál éri el a német határt. A tartomány belügyminisztere, Joachim Herrmann az Augsburger Allgemeinénak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy "jelenleg nincs új menekülthullám Németországban", de a hatóságok felkészültek minden eshetőségre. A határellenőrzésért felelős szövetségi rendőrség munkáját támogató tartományi határrendőrség létszáma már meghaladta a 700 főt, és a bajor rendőrség készenléti egységei is támogatják a határellenőrzési munkát- közölte. Thorsten Frei és Joachim Herrmann egyaránt hangsúlyozta, hogy segíteni kell a görög hatóságokat az EU-s külső határ ellenőrzésében.

Ha a Törökországban élő menekültek és migránsok körében az a benyomás keletkezik, hogy a határ Európa felé nyitva áll, és nem lehet lezárni, akkor még többen indulnak útnak - mondta Thorsten Frei.

Folyamatosak az összecsapások

A migránsok ismét kövekkel és palackokkal dobálták a rendőröket Kasztaniesz város határátkelőjénél. A feldühödött illegális bevándorlók egy csoportja meghajlította a kerítést, és tüzeket gyújtott.

A görög rendőrség és a hadsereg könnygázzal és hanggránátokkal igyekszik megfékezni a tömeget. A migránsok nem ismernek lehetetlent. Volt olyan bevándorló, aki az Evrosz folyón keresztül próbált meg átkelni. Az athéni kormány a kialakult helyzet miatt rendkívüli tanácskozást tartott.

Míg a korábbi hetekben a görög szigetekre naponta 100 migráns érkezett, addig a hétvégén már 700. Éppen ezért a görög hadsereg további intézkedéseket vezetett be, hogy megakadályozza az illegális határátlépéseket a térségben.

Tovább erősödhet a nyomás

Az EU-s határvédelmi szervezet nem nyilvános jelentése arra hívta fel a figyelmet, hogy tovább erősödik a migrációs nyomás a következő napokban a görög-török határon.

A török kormány pénteken közölte, hogy nem tudja tovább feltartóztatni az EU-ba igyekvő menekülteket, és megnyitja a határokat előttük.

A feszültség nő a tengeri szakaszon is. Leszboszon a lakosok is védik a határt, nem engedték kikötni az egyik migránshajót, és dulakodásba keveredtek a migránsokat segítő aktivistákkal is. Magyarország megvédte és megvédi határait - így reagált a külgazdasági és külügyminiszter Facebookon közzétett bejegyzésében, miután egyeztetett görög kollégájával. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: hazánk nem fog beengedni egyetlen illegális bevándorlót sem.

